Щербаченко – о создании Суперлиги: «Возможно, нас ждёт футбольная бездна»

Бывший наставник «Ротора» и нынешний главный тренер ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал образование Европейской Суперлиги.

- На мой памяти уже не один раз были попытки создать что-то подобное и в футболе, и в других видах спорта. Дело в том, что когда ты находишься на пике своего богатства и славы, когда ты можешь принимать большие решения, у тебя теряется чувство реальности, и ты забываешь, откуда растут корни. Посмотрите, откуда берутся футболисты в этой элитной когорте из 12-15-ти клубов. Я не знаю процентного соотношения, но достаточно многие игроки не являются их воспитанниками и не переходили раньше из одного такого большого клуба в другой.

Они воспитывались в других командах и в других чемпионатах, а международного опыта набирались в Лиге чемпионов. И если сейчас в европейском футболе произойдёт большой раскол, то такая подпитка футболистами перестанет существовать. То же самое – с другой стороны. Если футболист выступал в Суперлиге, а потом получил травму и не вернулся на прежний уровень, тогда ему будет закрыта дорога в другой турнир из-за дисквалификации со стороны УЕФА. Суперлига будет вариться в своём котле, и остальные турниры – тоже в своём, что не есть хорошо.

Мне кажется, что утвердятся два противоборствующих лагеря, каждый из которых будет очень жёстко отстаивать свои принципы. Плюс они будут искать поддержку у политических властей и спонсоров, пытаясь перетянуть их на свою сторону. На стороне топ-клубов деньги, а на стороне УЕФА и ФИФА давно признанные, прозрачные и последовательные правила, и заложниками ситуации здесь могут стать футболисты. Будет огромное количество судебных тяжб, и футбол от этого только проиграет.

Вопросов гораздо больше, чем ответов. Возможно, нас ждёт футбольная бездна. Неизвестно, как будут организовываться трансферы, что будет с финансовым fair play, как будут поступать создатели Суперлиги, если матчи нового турнира станут пересекаться с национальными чемпионатами и Кубками их стран? Выставлять на внутренние турниры дублёров или отказываться от них – это путь в никуда. Топ-клубы сейчас думают, что всё купят, но многие игроки сто раз подумают о санкционных рисках – не каждый готов отказаться от возможности сыграть за свою сборную на чемпионате Европы или мира. Думаю, что в итоге идея Суперлиги потерпит фиаско.