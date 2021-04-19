Объединение болельщиков «Манчестер Сити» - о Суперлиге: «Организаторы думают, что футбол принадлежит им»

Болельщики «Манчестер Сити» отреагировали на новость о создании европейской Суперлиги, в которой примет участие их клуб.

«Мы разочарованы этой новостью. Официальное объединение болельщиков футбольного клуба «Манчестер Сити» категорически против создания Суперлиги. Предлагаемое соревнование не имеет спортивного духа и пропитано жадностью. Помимо этого, турнир создан без ведома или участия каких-либо групп болельщиков, что ещё раз демонстрирует неуважение организаторами традиций игры.

Мы полны решимости бороться с Суперлигой и объединимся с другими фанатскими группами, чтобы наши голоса были услышаны.

Организаторы думают, что футбол принадлежит им, но он принадлежит нам, болельщикам, независимо от того, какую команду мы поддерживаем», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте объединения болельщиков «Манчестер Сити».