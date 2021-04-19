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Объединение болельщиков «Манчестер Сити» - о Суперлиге: «Организаторы думают, что футбол принадлежит им»

19 Апреля 2021, 11:02,

Болельщики «Манчестер Сити» отреагировали на новость о создании европейской Суперлиги, в которой примет участие их клуб.

«Мы разочарованы этой новостью. Официальное объединение болельщиков футбольного клуба «Манчестер Сити» категорически против создания Суперлиги. Предлагаемое соревнование не имеет спортивного духа и пропитано жадностью. Помимо этого, турнир создан без ведома или участия каких-либо групп болельщиков, что ещё раз демонстрирует неуважение организаторами традиций игры.

Мы полны решимости бороться с Суперлигой и объединимся с другими фанатскими группами, чтобы наши голоса были услышаны.

Организаторы думают, что футбол принадлежит им, но он принадлежит нам, болельщикам, независимо от того, какую команду мы поддерживаем», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте объединения болельщиков «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Суперлига Европы
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