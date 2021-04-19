Известен формат проведения европейской Суперлиги

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19 Апреля 2021, 08:48,
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Обнародован формат проведения Суперлиги, о создании которой объявили 12 европейских топ-клубов.
В пресс-релизе сообщается, что принимать участие в турнире будут 20 команд: 15 основателей и пять коллективов, которые будут отбираться по результатам прошлого сезона. Игры будут проводиться в середине недели, при этом клубы продолжат выступать в национальных лигах по утвержденному графику.
Турнир будет проходить в формате двух групп по десять команд. Матчи проводятся в два круга.
Три лучших клуба из каждой группы выходят в 1/4 финала, а команды, занявшие 4 и 5 места, поборются между собой за оставшиеся путевки в плей-офф.
В плей-офф противостояния будут состоять из двух матчей. Финал пройдет в мае на нейтральном стадионе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Суперлига Европы
Как вам такое: ""все игроки, принимающие участие в этой европейской Суперлиге, не будут допущены к матчам своих национальных сборных.""
Суперлига убьет ЛЧ и она канет в пучину истории, если не решат вопрос с новым форматом...
То есть дополнительно в сезоне 26 игр вместо 13ти проведет победитель/финалист.
Наверное вполне достаточно ЛЧ и ЛЕ, иначе просто перегрузка...
тоесть эти команды не будут играть в ЛЧ ??
А ЛЧ остаётся?
да фиг его знает... пишут что могут притормозить
Бредятина какая то. Как по мне, организуйте свою Суперлигу и рубитесь в ней. Освободите свои чемпионаты от своего присутствия. 20 команд в два круга + плэй-офф.
А нац. чемпионаты станут фнл-ом/чемпионшипом? Состав участников ЛЧ интересен при таком раскладе.