Известен формат проведения европейской Суперлиги

Обнародован формат проведения Суперлиги, о создании которой объявили 12 европейских топ-клубов.

В пресс-релизе сообщается, что принимать участие в турнире будут 20 команд: 15 основателей и пять коллективов, которые будут отбираться по результатам прошлого сезона. Игры будут проводиться в середине недели, при этом клубы продолжат выступать в национальных лигах по утвержденному графику.

Турнир будет проходить в формате двух групп по десять команд. Матчи проводятся в два круга.

Три лучших клуба из каждой группы выходят в 1/4 финала, а команды, занявшие 4 и 5 места, поборются между собой за оставшиеся путевки в плей-офф.

В плей-офф противостояния будут состоять из двух матчей. Финал пройдет в мае на нейтральном стадионе.