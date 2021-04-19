Скандал с Суперлигой Европы. Все новости и комментарии. Специальный раздел Евро-Футбола
﻿
0

Известен формат проведения европейской Суперлиги

19 Апреля 2021, 08:48,

Обнародован формат проведения Суперлиги, о создании которой объявили 12 европейских топ-клубов.

В пресс-релизе сообщается, что принимать участие в турнире будут 20 команд: 15 основателей и пять коллективов, которые будут отбираться по результатам прошлого сезона. Игры будут проводиться в середине недели, при этом клубы продолжат выступать в национальных лигах по утвержденному графику.

Турнир будет проходить в формате двух групп по десять команд. Матчи проводятся в два круга.

Три лучших клуба из каждой группы выходят в 1/4 финала, а команды, занявшие 4 и 5 места, поборются между собой за оставшиеся путевки в плей-офф.

В плей-офф противостояния будут состоять из двух матчей. Финал пройдет в мае на нейтральном стадионе.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Суперлига Европы
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (9)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
HG2017
19 Апреля 2021, 10:47

Как вам такое: ""все игроки, принимающие участие в этой европейской Суперлиге, не будут допущены к матчам своих национальных сборных.""

0
Misha_diablo_football
19 Апреля 2021, 10:45

Суперлига убьет ЛЧ и она канет в пучину истории, если не решат вопрос с новым форматом...

0
HG2017
19 Апреля 2021, 10:42

То есть дополнительно в сезоне 26 игр вместо 13ти проведет победитель/финалист.

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
Бушев Александр
19 Апреля 2021, 10:39

Наверное вполне достаточно ЛЧ и ЛЕ, иначе просто перегрузка...

0
ARTUR
19 Апреля 2021, 08:58

тоесть эти команды не будут играть в ЛЧ ??

0
HG2017
19 Апреля 2021, 10:40

А ЛЧ остаётся?

0
ARTUR
19 Апреля 2021, 11:01

да фиг его знает... пишут что могут притормозить

0
Zenituwka
19 Апреля 2021, 08:54

Бредятина какая то. Как по мне, организуйте свою Суперлигу и рубитесь в ней. Освободите свои чемпионаты от своего присутствия. 20 команд в два круга + плэй-офф.

0
HG2017
19 Апреля 2021, 10:43

А нац. чемпионаты станут фнл-ом/чемпионшипом? Состав участников ЛЧ интересен при таком раскладе.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»