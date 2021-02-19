Махатадзе покинул «Казанку»

|
19 Февраля 2021, 22:17,
|
|
Полузащитник Георгий Махатадзе покидает «Казанку». Футболист продолжит карьеру в другом клубе.
«Это было очень хорошее время, за которое мы испытали множество эмоций – во время побед и поражений мы были вместе. Отдельная благодарность болельщикам», - цитирует Махатадзе пресс-служба «Казанки».
22-летний полузащитник сыграл пятнадцать матчей в нынешнем сезоне, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.
Отметим, что в активе Махатадзе есть один матч за «Локомотив», воспитанником которого российский футболист и является.
Геогрий известен и по своим выступлениям за казанский «Рубин».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Казанка, Георгий Махатадзе