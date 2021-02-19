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Махатадзе покинул «Казанку»

19 Февраля 2021, 22:17,

Полузащитник Георгий Махатадзе покидает «Казанку». Футболист продолжит карьеру в другом клубе.

«Это было очень хорошее время, за которое мы испытали множество эмоций – во время побед и поражений мы были вместе. Отдельная благодарность болельщикам», - цитирует Махатадзе пресс-служба «Казанки».

22-летний полузащитник сыграл пятнадцать матчей в нынешнем сезоне, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Отметим, что в активе Махатадзе есть один матч за «Локомотив», воспитанником которого российский футболист и является.

Геогрий известен и по своим выступлениям за казанский «Рубин».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Казанка, Георгий Махатадзе
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