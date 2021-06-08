​Савин назвал причину ухода Рыжикова из «Красавы»

Во вторник стало известно о том, что Сергей Рыжиков уходит с должности главного тренера «Красавы». Это клуб известного блогера Евгения Савина, который в следующем сезоне будет выступать в третьем российском дивизионе – ПФЛ.

Как сообщил в Instagram Евгений Савин, в конце мая перед финалом Лиги чемпионов представители тренерского штаба «Красавы» нарушали режим перед всей командой на командном ужине. Тренеры продолжили нарушать режим и дальше вместо того, чтобы отправиться смотреть финал Лиги чемпионов. Евгений Савин посчитал действия тренеров непрофессиональными, ведь на следующий день штаб должен был объявить команде, какие игроки её покидают.

«Так не будет в моём клубе! Простите, но это моё решение», - написал Савин.