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ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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​КАМАЗ невероятным образом пробился в ФНЛ

15 Июня 2021, 18:54,

КАМАЗ отмечает повышение в классе до ФНЛ. Выйти во второй по рангу футбольный дивизион России команда из Набережных Челнов смогла просто невероятным образом. КАМАЗ перед последним туром первенства ПФЛ занимал второе место в таблице, отставая от лидирующей «Тюмени» на один балл. Тюменской команде для выхода в ФНЛ было достаточно обыграть дома «Ладу» из нижней части таблицы.

«Тюмень» забила два гола к 27-й минуте и, похоже, уверовала в свой успех. А зря. Гости смогли отыграться, причём второй гол на 88-й минуте они забили в меньшинстве. Итог – 2:2.

КАМАЗ в параллельной игре разнёс вторую команду «Крыльев Советов» - 5:1 – и финишировал на вершине таблицы!

 

Протокол игры  
Тюмень 2:2 Лада Димитровград
(1:0) Карпов Данил 12'    
(2:0) Казанков Максим 27'    
    55' Гаврилов Руслан (2:1)
    88' Данилин Никита (2:2)

 

 

Протокол игры  
Крылья-Советов-2 1:5 КАМАЗ
    21' Бевеев Мингиян (0:1)
    24' Жиронкин Виталий (0:2)
    45' Жиронкин Виталий (0:3)
(1:3) Ежов Артём 46'    
    76' Галиакберов Руслан (1:4)
    89' Галиакберов Руслан (1:5)

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Камаз, Тюмень
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