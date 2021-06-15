​КАМАЗ невероятным образом пробился в ФНЛ

КАМАЗ отмечает повышение в классе до ФНЛ. Выйти во второй по рангу футбольный дивизион России команда из Набережных Челнов смогла просто невероятным образом. КАМАЗ перед последним туром первенства ПФЛ занимал второе место в таблице, отставая от лидирующей «Тюмени» на один балл. Тюменской команде для выхода в ФНЛ было достаточно обыграть дома «Ладу» из нижней части таблицы.

«Тюмень» забила два гола к 27-й минуте и, похоже, уверовала в свой успех. А зря. Гости смогли отыграться, причём второй гол на 88-й минуте они забили в меньшинстве. Итог – 2:2.

КАМАЗ в параллельной игре разнёс вторую команду «Крыльев Советов» - 5:1 – и финишировал на вершине таблицы!