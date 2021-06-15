​КАМАЗ невероятным образом пробился в ФНЛ

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15 Июня 2021, 18:54,
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КАМАЗ отмечает повышение в классе до ФНЛ. Выйти во второй по рангу футбольный дивизион России команда из Набережных Челнов смогла просто невероятным образом. КАМАЗ перед последним туром первенства ПФЛ занимал второе место в таблице, отставая от лидирующей «Тюмени» на один балл. Тюменской команде для выхода в ФНЛ было достаточно обыграть дома «Ладу» из нижней части таблицы.
«Тюмень» забила два гола к 27-й минуте и, похоже, уверовала в свой успех. А зря. Гости смогли отыграться, причём второй гол на 88-й минуте они забили в меньшинстве. Итог – 2:2.
КАМАЗ в параллельной игре разнёс вторую команду «Крыльев Советов» - 5:1 – и финишировал на вершине таблицы!
Протокол игры
|(1:0) Карпов Данил 12'
|(2:0) Казанков Максим 27'
|55' Гаврилов Руслан (2:1)
|88' Данилин Никита (2:2)
Протокол игры
|21' Бевеев Мингиян (0:1)
|24' Жиронкин Виталий (0:2)
|45' Жиронкин Виталий (0:3)
|(1:3) Ежов Артём 46'
|76' Галиакберов Руслан (1:4)
|89' Галиакберов Руслан (1:5)
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Камаз, Тюмень