​Рыжиков покинул клуб Евгения Савина

Экс-футболист, а теперь известный блогер Евгений Савин создал команду под названием «Красава», которая в следующем сезоне будет выступать в первенстве ПФЛ, то есть в третьем по рангу российском футбольном дивизионе.

Главным тренером «Красавы» должен был стать Сергей Рыжиков – экс-вратарь, который весной покинул «Тамбов» на фоне проблем клуба с финансированием. Рыжиков решил начать развиваться в тренерском направлении.

Впрочем, после первого сбора с «Красавой» Сергей Рыжиков покинул команду. Об этом в своём Telegram-канале «Alexeev ньюс» сообщил журналист Константин Алексеев.