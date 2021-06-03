«Легион Динамо» предлагает контракт Нурмагомедову на любую сумму

Известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру и пока не думает о возвращении в октагон. С другой стороны, он готов попробовать себя в футболе. В четверг Нурмагомедов разместил в «Инстаграме» видеоролик со своими футбольными навыками, собрав массу лайков. Среди прокомментировавших видео есть и «Зубастик» Роналдо.

Махачкалинский «Легион Динамо» готов предложить контракт экс-бойцу.

- В связи с последним заявлением Хабиба Нурмагомедова на своей странице в «Инстаграме» в ближайшее время в срочном порядке соберёмся на Собрание учредителей ФК «Легион Динамо», - об этом в социальной сети написал глава клуба Шамиль Лахиялов.

Отмечается, что Нурмагомедову остается заполнить только две строчки в контракте: «сумма» и «подпись».