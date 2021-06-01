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Евсеев подписал контракт с «Шинником»

01 Июня 2021, 13:21,

Российский специалист Вадим Евсеев нашел новую работу. 45-летний тренер занял пост наставника ярославского «Шинника». Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

Согласно информации источника, трудовое соглашение Евсеева с ярославцами рассчитано до середины 2023 года.

Напомним, что последним местом работы Вадима Валентиновича была «Уфа». Специалист тренировал команду с марта 2019 по октябрь 2020 года.

В прошлом сезоне первенства ФНЛ ярославский коллектив занял последнее место и вылетел в ПФЛ.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шинник, Вадим Евсеев
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