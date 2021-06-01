Евсеев подписал контракт с «Шинником»

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01 Июня 2021, 13:21,
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Российский специалист Вадим Евсеев нашел новую работу. 45-летний тренер занял пост наставника ярославского «Шинника». Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».
Согласно информации источника, трудовое соглашение Евсеева с ярославцами рассчитано до середины 2023 года.
Напомним, что последним местом работы Вадима Валентиновича была «Уфа». Специалист тренировал команду с марта 2019 по октябрь 2020 года.
В прошлом сезоне первенства ФНЛ ярославский коллектив занял последнее место и вылетел в ПФЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шинник, Вадим Евсеев