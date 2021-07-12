​МВД раскрыло подробности договорного матча «Чайка» - «Черноморец»

Дело о договорном матче между командами «Чайка» и «Черноморец» было направлено в суд, что стало первым таким случаем в России.

Были опубликованы подробности договорного матча, которые удалось установить в ходе расследования. В МВД сообщают, что представитель на тот момент руководства «Чайки» вступил в сговор с тренером «Черноморца». Последний, в свою очередь, подговорил шестерых игроков своей команды отказаться от честной борьбы на футбольном поле.

Отмечается, что представить «Чайки» обещал соперникам не менее полумиллиона рублей. Матч проходил в 2019 году завершился победой «Чайки» 3:1.

Напомним, что ранее КДК РФС отправил «Чайку» из ФНЛ в ПФЛ.