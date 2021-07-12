ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​МВД раскрыло подробности договорного матча «Чайка» - «Черноморец»

12 Июля 2021, 18:26,

Дело о договорном матче между командами «Чайка» и «Черноморец» было направлено в суд, что стало первым таким случаем в России.

Были опубликованы подробности договорного матча, которые удалось установить в ходе расследования. В МВД сообщают, что представитель на тот момент руководства «Чайки» вступил в сговор с тренером «Черноморца». Последний, в свою очередь, подговорил шестерых игроков своей команды отказаться от честной борьбы на футбольном поле.

Отмечается, что представить «Чайки» обещал соперникам не менее полумиллиона рублей. Матч проходил в 2019 году завершился победой «Чайки» 3:1.

Напомним, что ранее КДК РФС отправил «Чайку» из ФНЛ в ПФЛ.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Черноморец Новороссийск, Чайка
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола