​«Чайка» продолжит играть на профессиональном уровне, несмотря на ссылку в ПФЛ за договорные матчи

На прошлой неделе КДК РФС вынес решение по делу «Чайки». За организацию нескольких договорных игр команду сослали из ФНЛ в ПФЛ – со второго по рангу дивизиона в третий. Появились слухи, что «Чайка» на этом фоне может и вовсе покинуть профессиональный уровень. Впрочем, клуб развеял эти слухи посредством официального заявления, опубликованного на страницах сайта.

В заявлении говорится, что «Чайка» приняла неутешительное решение КДК, хотя и не согласна с ним. Клуб продолжит выступать на профессиональном уровне в третьем по рангу дивизионе России.

В прошлом сезоне «Чайка» заняла 12 место в первенстве ФНЛ.