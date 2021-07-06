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ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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​«Чайка» продолжит играть на профессиональном уровне, несмотря на ссылку в ПФЛ за договорные матчи

06 Июля 2021, 18:56,

На прошлой неделе КДК РФС вынес решение по делу «Чайки». За организацию нескольких договорных игр команду сослали из ФНЛ в ПФЛ – со второго по рангу дивизиона в третий. Появились слухи, что «Чайка» на этом фоне может и вовсе покинуть профессиональный уровень. Впрочем, клуб развеял эти слухи посредством официального заявления, опубликованного на страницах сайта.

В заявлении говорится, что «Чайка» приняла неутешительное решение КДК, хотя и не согласна с ним. Клуб продолжит выступать на профессиональном уровне в третьем по рангу дивизионе России.  

В прошлом сезоне «Чайка» заняла 12 место в первенстве ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чайка
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