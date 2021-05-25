ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Президент ФНЛ: «Мы обсуждаем объединение с ПФЛ»

25 Мая 2021, 17:50,

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев анонсировал собрание по поводу слияния с ПФЛ. 

Во-первых, объединение ФНЛ с ПФЛ будет выгодно с точки зрения маркетинга и спортивной конкуренции. Во-вторых, клубы из Профессиональной футбольной лиги сами выходили на президента второго дивизиона, чтобы предложить совместное первенство, заявил Алаев Sport24

Александр Алаев отметил, что 26 мая пройдёт совет ПФЛ, где вопрос объединения может быть окончательно решён. Менеджер отметил, что изменения в формате ФНЛ не произойдут.  при присоединении команд из третьего дивизиона

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Фнл, Пфл
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