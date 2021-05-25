Президент ФНЛ: «Мы обсуждаем объединение с ПФЛ»

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев анонсировал собрание по поводу слияния с ПФЛ.

Во-первых, объединение ФНЛ с ПФЛ будет выгодно с точки зрения маркетинга и спортивной конкуренции. Во-вторых, клубы из Профессиональной футбольной лиги сами выходили на президента второго дивизиона, чтобы предложить совместное первенство, заявил Алаев Sport24.

Александр Алаев отметил, что 26 мая пройдёт совет ПФЛ, где вопрос объединения может быть окончательно решён. Менеджер отметил, что изменения в формате ФНЛ не произойдут. при присоединении команд из третьего дивизиона