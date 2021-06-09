Рыжиков объяснил свой уход из «Красавы»

Сергей Рыжиков, который так и не провёл ни одного официального матча в должности главного тренера «Красавы», объяснил свое решение покинуть клуб, где проработал всего один месяц.

Начинающий тренер в сообщение в сети «Инстаграм» отметил, что покидает «Красаву» по собственной инициативе и призвал не верить слухам о нарушении режима, так как не употребляет алкоголь 2,5 года. Также Сергей Рыжиков оставил сообщение для своих бывших подопечных: «Футболистам ФК «Красава» желаю искренне только успехов, порядочных работодателей, добросовестных коллег».

Напомним, что новый сезон «Красава» начнет в ПФЛ.