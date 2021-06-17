«Амкар» представил главного тренера и показал новую эмблему

Пермский «Амкар» представил нового главного тренера. Им стал Рустем Хузин, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Ранее специалист тренировал пермскую «Звезду». Вместе с собой он взял в «Амкар» Дмитрия Белорукова и Ивана Черенчикова.

Кроме того, в своем твиттер-аккаунте клуб представил новую эмблему.

Ранее стало известно, что «Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ и уже получил лицензию.

Клуб был основан в 1994 году, в Премьер-лиге команда выступала с 2004 по 2018 год. После этого «Амкар» был расформирован из-за финансовых проблем.