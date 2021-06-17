«Амкар» представил главного тренера и показал новую эмблему

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17 Июня 2021, 10:57,
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Пермский «Амкар» представил нового главного тренера. Им стал Рустем Хузин, об этом рапортует клубная пресс-служба.
Ранее специалист тренировал пермскую «Звезду». Вместе с собой он взял в «Амкар» Дмитрия Белорукова и Ивана Черенчикова.
Кроме того, в своем твиттер-аккаунте клуб представил новую эмблему.
Ранее стало известно, что «Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ и уже получил лицензию.
Клуб был основан в 1994 году, в Премьер-лиге команда выступала с 2004 по 2018 год. После этого «Амкар» был расформирован из-за финансовых проблем.
Исторический день!— Амкар Пермь (@fc_amkar_perm) June 17, 2021
Представляем новую эмблему футбольного клуба «Амкар Пермь»!#амкарпермь #фкамкарпермь pic.twitter.com/caltgDJ6tn
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Амкар