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Павлюченко назвал Шишкина «русским Бекхэмом»

06 Августа 2021 • 22:06 Комментировать
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко лестно высказался в адрес экс-партнёра по национальной команде и своего тёзки Романа Шишкина.

Обсуждая сильные стороны экс-защитника «Спартака» и «Локомотива», известный российский нападающий упомянул навык Шишкина забивать со стандартов, назвав того «русским Бекхэмом».

«Он хорошо исполняет штрафные удары. Помню, за «Спартак» забивал штрафные. Знаем, что он никому мяч не отдаст, он сам будет бить», - приводит слова Павлюченко, сказанные в эфире подкаста «Мама знает всё», сайт Российского футбольного союза.

34-летний Шишкин доигрывает в клубе ФНЛ-2 «Знамя» Ногинск. Не так давно он отличился результативным прямым ударом со штрафного.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Роман Шишкин Знамя Ногинск
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