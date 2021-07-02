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ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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​«Чайку» перевели в ПФЛ за договорные матчи

02 Июля 2021, 16:28,

«Чайка» решением КДК РФС была переведена из ФНЛ в ПФЛ. Клуб сурово наказали за организацию трёх договорных матчей – против «Ангушта», «Армавира» и «Дружбы».

Директор клуба «Чайка» Олег Баян получил пожизненный запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом. Такое же наказание получил судья Сергей Костевич, а вот инспектора Валерия Булыгина от футбола отстранили на пять лет.

Прошлый сезон «Чайка» проводила в первенстве ФНЛ - во втором по рангу футбольном дивизионе России. В 42 матчах команда раздобыла 56 зачётных баллов и финишировала на 12 позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чайка
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