​«Чайку» перевели в ПФЛ за договорные матчи

«Чайка» решением КДК РФС была переведена из ФНЛ в ПФЛ. Клуб сурово наказали за организацию трёх договорных матчей – против «Ангушта», «Армавира» и «Дружбы».

Директор клуба «Чайка» Олег Баян получил пожизненный запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом. Такое же наказание получил судья Сергей Костевич, а вот инспектора Валерия Булыгина от футбола отстранили на пять лет.

Прошлый сезон «Чайка» проводила в первенстве ФНЛ - во втором по рангу футбольном дивизионе России. В 42 матчах команда раздобыла 56 зачётных баллов и финишировала на 12 позиции в турнирной таблице.