У «Чайки» будет собственная футбольная база

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16 Июля 2021, 00:10,
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Футбольный клуб «Чайка» (Песчанокопское) в скором времени обзаведётся собственной футбольной базой. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте клуба.
Максим Пономарёв, занимающий пост генерального директора клуба, подчеркнул, что развитие собственной инфраструктуры – приоритетная цель клуба. Пономарёв отметил, что база будет располагаться в удобном в логистическом плане месте, и футболисты смогут с комфортом готовиться к матчам.
Напомним, новый сезон «Чайка» начнет в ПФЛ. Клуб по итогам прошлой кампании завоевал путевку в ФНЛ, однако в связи с организацией договорных матчей команду к участию во втором по силе дивизионе российского футбола не допустили.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Чайка, Пфл