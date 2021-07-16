У «Чайки» будет собственная футбольная база

Футбольный клуб «Чайка» (Песчанокопское) в скором времени обзаведётся собственной футбольной базой. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте клуба.

Максим Пономарёв, занимающий пост генерального директора клуба, подчеркнул, что развитие собственной инфраструктуры – приоритетная цель клуба. Пономарёв отметил, что база будет располагаться в удобном в логистическом плане месте, и футболисты смогут с комфортом готовиться к матчам.

Напомним, новый сезон «Чайка» начнет в ПФЛ. Клуб по итогам прошлой кампании завоевал путевку в ФНЛ, однако в связи с организацией договорных матчей команду к участию во втором по силе дивизионе российского футбола не допустили.