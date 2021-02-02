ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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«Анжи» погасил часть долгов по зарплатам перед бывшими игроками

02 Февраля 2021, 22:57,

Евро-Футбол.Ру

Махачкалинский «Анжи» продолжает постепенно выплачивать долги бывшим футболистам. На конец 2020 года они насчитывали около 40 миллионов рублей, сейчас же составляют примерно 36 миллионов рублей, сообщает руководитель пресс-службы команды Сергей Расулов. 

«Долги постепенно уменьшаются, не так как бы нам хотелось, но процесс идёт», - цитирует Расулова ТАСС.

В данный момент «Анжи» выступает в Профессиональной футбольной лиге (третий по значимости российский дивизион) в группе 1. После 15 игр махачкалинцы занимают шестое место, отставая от лидера на 12 очков. Последний раз в российской Премьер-лиге клуб выступал в сезоне 2013/2014.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Анжи, Пфл
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