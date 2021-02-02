«Анжи» погасил часть долгов по зарплатам перед бывшими игроками

Махачкалинский «Анжи» продолжает постепенно выплачивать долги бывшим футболистам. На конец 2020 года они насчитывали около 40 миллионов рублей, сейчас же составляют примерно 36 миллионов рублей, сообщает руководитель пресс-службы команды Сергей Расулов.

«Долги постепенно уменьшаются, не так как бы нам хотелось, но процесс идёт», - цитирует Расулова ТАСС.

В данный момент «Анжи» выступает в Профессиональной футбольной лиге (третий по значимости российский дивизион) в группе 1. После 15 игр махачкалинцы занимают шестое место, отставая от лидера на 12 очков. Последний раз в российской Премьер-лиге клуб выступал в сезоне 2013/2014.