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Непомнящий: «Зенит» на удивление в полном порядке» эксклюзив

01 Июля 2023 • 22:06 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Зенита» над «Нефтчи» в матче Кубка PARI Премьер.

- Какие моменты бросились в глаза по игре «Зенита»?

- Питерцы очень легко играли, особенно в первом тайме. Было хорошее движение, хорошее взаимопонимание, несмотря на то, что в составе есть изменения. Играли настолько, насколько позволял соперник.

- В первом тайме «Зенит» даже проигрывал. Вас это не смущает?

- Нет, абсолютно. Гол был с пенальти, а так питерцы создали много моментов, но подвела реализация.

- Как оцените кондиции футболистов «Зенита» после отпуска?

- Они в полном порядке, на удивление. Но это связано с тем, что перерыв был небольшой и ребята просто не успели растерять форму. Плюс игроки профессионально подходят к своему состоянию. Поэтому футбол был далеко не весенний, как раньше говорили.

- В составе было много экспериментов. Как вы их оцените?

- Этот предсезонный турнир является важным аспектом, чтобы проверить, кто как вписывается в структуру игры, насколько быстро ребята находят взаимопонимание. Так что ротация – это абсолютно нормально.

- У «Зенита» скоро Суперкубок. Экспериментов в следующих матчах будет меньше?

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- «Црвена Звезда» и «Фенербахче» - более серьезные команды, поэтому так много замен у «Зенита» не будет.

- Как вам Ду Кейрос? Это игрок основы?

- Пока он себя не очень хорошо проявил, поэтому сложно судить. Но то, что парень хорошо подготовлен – нет сомнений. А как он впишется в игру – другой вопрос.

- В составе «Зенита» все больше бразильцев. Как к этому относитесь?

- Понятно, что это классные футболисты, которые играют в футбол, приятный глазу, но я бы хотел, чтобы было больше наших ребят.

- Писали, что Вендел и Клаудиньо могут уехать из «Зенит». Это будет большая потеря для клуба?

- В каком-то смысле, да. Я вообще считаю, что Вендел – один из лучших игроков после Малкома. Клаудиньо – футболист настроения. Ему нужна атмосфера. Но это хороший игрок. Бразильцы уже адаптированы к «Зениту», и статус этого матча позволял им вести себя более расковано и свободно.

- Важно ли «Зениту» выиграть турнир перед Суперкубком с позиций психологии?

- Я не думаю, что это очень важно. То, что они будут бороться, – это понятно. А так, Суперкубок - все-таки более важный турнир.

Елена Григорьевская

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