Вратарь сборной Испании Симон рассказал, как парировал решающий удар в серии пенальти

Страж ворот сборной Испании Унай Симон высказался касательно отбитого пенальти от хорватского форварда Бруно Петковича в серии 11-метровых ударов.

«В своей карьере я сделал много сейвов, этот один из лучших. Это очень значимое спасение для меня. Я высматривал и выжидал определенный момент, после чего прыгнул за мячом. Это сработало», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в основное и дополнительное время команды не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты сборной Испании 5:4.