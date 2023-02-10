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Лига наций УЕФА

Кириченко назвал проблемы возможного перехода РФС в Азию

10 Февраля 2023 • 17:34 Комментировать (1)

Тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Кириченко высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Если бы УЕФА нам сказал, условно, что мы забанены на 10 лет – это один момент. Но, насколько понимаю, наши руководители общаются с европейскими, азиатскими коллегами. По Азии меня смущает даже не футбольный, а логистический вопрос. Сложно представить участие нашей команды в местной Лиге чемпионов», — приводит слова экс-футболиста российской национальной команды«Чемпионат».

По его мнению, трудно представить, как команды из Москвы и Санкт-Петербурга будут летать в Южную Корею или Японию каждые две недели. Более того, Кириченко считает, что все понимают разницу в уровне между коллективами Европы и Азии.

Напомним, что в конце прошлого года активно обсуждалась смена конфедерации, однако исполком РФС не принял окончательное решение, создав рабочую группу с УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кириченко Переход РФС в АФК
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Комментарии (1)
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noname_344
10 Февраля 2023 в 17:59
Весь Ближний Восток играет в АФК и летает в Японию/Корею и что?
К тому же, на матчи Луч-Энергии или СКА наши клубы с горя пополам летали и что?

Разница в уровне? Наши клубы в основном огребают в ЛЧ, еще незнай, осилят ли условный Чонбук Хёндай Моторс.
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