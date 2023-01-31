Мостовой не верит в успех Тедеско в сборной Бельгии

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Доменико Тедеско на пост тренера сборной Бельгии.

«С одной стороны, уже ничему не удивляюсь в футболе. А с другой, каждый раз кто-то чем-то поражает. Зачем Бельгии Тедеско?! Ему то ясно, зачем это. Бельгия провалилась на ЧМ, там грядут большие перемены», — рассказал экс-полузащитник российской национальной команды в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По его мнению, в этой ситуации хорошо сработали представители специалиста, отметив, что не верит в успех немецкого тренера во главе «красных дьяволов».

Напомним, что ранее появилась информация о согласовании контракта с Доменико Тедеско до 2026 года. Предыдущим местом работы специалиста был «РБ Лейпциг». После ЧМ-2022 руководство бельгийского футбола приняло решение прекратить сотрудничество с Роберто Мартинесом, позже возглавившим сборную Португалии.