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Лига наций УЕФА

Мостовой не верит в успех Тедеско в сборной Бельгии

31 Января 2023 • 18:58 Комментировать

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Доменико Тедеско на пост тренера сборной Бельгии.

«С одной стороны, уже ничему не удивляюсь в футболе. А с другой, каждый раз кто-то чем-то поражает. Зачем Бельгии Тедеско?! Ему то ясно, зачем это. Бельгия провалилась на ЧМ, там грядут большие перемены»,  — рассказал экс-полузащитник российской национальной команды в интервью изданию «Спорт-Экспресс». По его мнению, в этой ситуации хорошо сработали представители специалиста, отметив, что не верит в успех немецкого тренера во главе «красных дьяволов».

Напомним, что ранее появилась информация о согласовании контракта с Доменико Тедеско до 2026 года. Предыдущим местом работы специалиста был «РБ Лейпциг». После ЧМ-2022 руководство бельгийского футбола приняло решение прекратить сотрудничество с Роберто Мартинесом, позже возглавившим сборную Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сборная Бельгии Доменико Тедеско
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