​Тедеско возглавит сборную Бельгии – контракт согласован

Бельгийская футбольная ассоциация договорилась о контракте с Доменико Тедеско. 37-летний тренер возглавит сборную Бельгии. Трудовое соглашение будет рассчитано до завершения чемпионата мира – 2026. Об этом на своих станицах рассказывает издание HLN.

Доменико Тедеско находится без работы с начала сентября после увольнения из «РБ Лейпцига». В России этого тренера знают главным образом по работе в «Спартаке».

Напомним, что после неудачного выступления на чемпионате мира в Катаре тренерский мостик сборной Бельгии покинул Роберто Мартинес. Он уже нашёл новую работу, возглавив в январе сборную Португалии.