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Лига наций УЕФА

УЕФА не будет проводить расследование в адрес Глена Камара

28 Сентября 2022 • 16:00 Комментировать
Черногория
0:2
Финляндия
окончен

Федерация футбола Финляндии заявила, что УЕФА не планирует проводить расследование возможных расистских оскорблений в адрес полузащитника Глена Камара.

Сообщается, что игроки финской сборной обратились к арбитру и делегату матча Лиги наций против Черногории относительно возможных оскорблений в адрес хавбека от одного из футболистов соперника. По итогам разбирательств после игры было принято решение об отсутствии необходимости расследования. Отметим, что для такой процедуры нужно обращение самого футболиста, но Камара решил не высказываться.

Напомним, что в прошлом году Глен уже стал участником громкого скандала. Из-за его заявлений капитан пражской «Славии» Онджей Кудела пропустил чемпионат Европы – 2020 и был отстранён на десять матчей. Сам чех отвергал обвинения со стороны финского игрока.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Финляндии Глен Камара
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