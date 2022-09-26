Сборная Финляндии в большинстве одержала важную победу над Черногорией

Сборная Финляндии провела заключительный матч в Лиге наций и была близка к вылету в третий дивизион. В гостях у Черногории северяне получили лишнего игрока уже на 17-й минуте и превратили свой перевес в голы. Оливер Антман и Беньямин Кялльман принесли Финляндии победу со счетом 2:0 и второе место в таблице. Балканцы финишировали на третьей строчке.