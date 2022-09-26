Сборная Финляндии в большинстве одержала важную победу над Черногорией

Сборная Финляндии провела заключительный матч в Лиге наций и была близка к вылету в третий дивизион. В гостях у Черногории северяне получили лишнего игрока уже на 17-й минуте и превратили свой перевес в голы. Оливер Антман и Беньямин Кялльман принесли Финляндии победу со счетом 2:0 и второе место в таблице. Балканцы финишировали на третьей строчке.
Протокол игры
|47'Антман Оливер (0:1)
|53'Кялльман Беньямин (0:2)
Миятович Милан•Вешович Марко• 19'Вуячич Игор• 12'Томашевич Зарко 9'• 17'Радунович Ристо25' (Балич Саша (25') •Йовович Владимир63' (Вукчевич Марко (63') •Янкович Марко•Вукчевич Никола•Хакшабанович Сеад32' (Цамай Дритон (32') •Йоветич Стеван 18'33' (Шчекич Александар (33') •Мугоша Стефан62' (Джюрджевич Урош (62') 67'
Градецки Лукаш•Вяйсянен Лео•Иванов Роберт•Йенсен Ричард•Алхо Николай•Антман Оливер89' (Соири Пюрю (89') •Камара Глен•Кайринен Каан• 24'Лингман Лукас46' (Похьянпало Йоэль (46') •Кялльман Беньямин75' (Хостикка Сантери (75') • 83'Пукки Теэму74' (Форсс Маркус (74')
26 сентября. Стадион "Под Горицом".
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