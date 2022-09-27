Шоу: «Когда Германия повела в два мяча, показалось, что весь мир против нас»

Латераль сборной Англии Люк Шоу высказался о ничьей с национальной командой Германии в матче группового этапа Лиги нации. Встреча завершилась со счетом 3:3.

«Когда немцы повели в два мяча, показалось, что весь мир против нас. Последнее время наша сборная находится под пристальным вниманием общественности. Мы продемонстрировали характер, которым давно обладаем. Мы бы могли легко сдаться, однако продолжили бороться и показали, на что способны», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии вылетела во второй дивизион, а немцы финишировали на третьей позиции.