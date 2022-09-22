Сборная Хорватии обыграла датчан и вышла в лидеры группы А1

Сборные Хорватии и Дании боролись за первое место в группе А1 Лиги наций. Игра изобиловала моментами у тех и других ворот, а счет открыли балканцы - после розыгрыша углового и выноса Борна Соса с линии штрафной поразил цель. В концовке опытнейший Кристиан Эриксен подарил датчанам надежду метким ударом метров с 25. И тут же Ловро Майер вернул перевес хорватской команды (2:1) и вывел ее на первое место с 10 очками, у соперника 9 баллов.

Протокол игры