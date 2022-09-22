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Лига наций УЕФА

Сборная Хорватии обыграла датчан и вышла в лидеры группы А1

 
22 Сентября 2022 • 23:43 Комментировать
Хорватия
2:1
Дания
окончен

Сборные Хорватии и Дании боролись за первое место в группе А1 Лиги наций. Игра изобиловала моментами у тех и других ворот, а счет открыли балканцы - после розыгрыша углового и выноса Борна Соса с линии штрафной поразил цель. В концовке опытнейший Кристиан Эриксен подарил датчанам надежду метким ударом метров с 25. И тут же Ловро Майер вернул перевес хорватской команды (2:1) и вывел ее на первое место с 10 очками, у соперника 9 баллов.

Протокол игры

 
Хорватия2:1Дания
(1:0) Соса Борна49'  
  77'Эриксен Кристиан (1:1)
(2:1) Майер Ловро79'  
Ливакович ДоминикЮранович ЙосипШутало ЙосипГвардиол ЙошкоСоса БорнаМодрич Лука 90' (Вида Домагой ( 90') Брозович МарселоКовачич Матео 77' (Майер Ловро ( 77') Пашалич Марио 71' (Влашич Никола ( 71') Крамарич Андрей 71' (Петкович Бруно ( 71') Перишич Иван  36' 71' (Оршич Мислав ( 71')
Запасные: Будимир АнтеЛивайя МаркоКалинич ЛовреЛоврен ДеянБаришич БорнаСтанишич ЙосипИвушич Ивица
Шмейхель КасперАндерсен ЙоакимКьяер Симон  57' 72' (Йенсен Матиас ( 72') Кристенсен АндреасВасс Даниэль 60' (Кристенсен Расмус ( 60') Хёйбьерг Пьер-ЭмильДилейни Томас 60' (Хёйлунн Расмус ( 60') Меле ЙоакимСков-Ольсен Андреас 89' (Дольберг Каспер ( 89') Брайтвайт Мартин 60' (Дамсгор Миккель ( 60') Эриксен Кристиан
Запасные: Биллинг ФилипРённов ФредерикНильсен КасперНельссон ВикторКристенсен ОливерСтрюгер-Ларсен ЙенсБах Александр
22 сентября. Стадион "Максимир" (Загреб).

 

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Сборная Хорватии Сборная Дании
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окончен Казахстан 2:1 Беларусь 2.30 3.10 3.45
окончен Латвия 1:2 Молдова 1.70 3.55 5.50
окончен Хорватия 2:1 Дания 2.50 3.30 3.10
окончен Турция 3:3 Люксембург 1.23 6.10 14.00
окончен Словакия 1:2 Азербайджан 1.45 4.20 8.50
окончен Литва 1:1 Фарерские острова 2.30 3.15 3.40
окончен Польша 0:2 Голландия 3.75 3.70 1.95
окончен Лихтенштейн 0:2 Андорра 4.50 3.10 1.98
окончен Франция 2:0 Австрия 1.40 4.80 8.00
окончен Бельгия 2:1 Уэльс 1.35 5.20 8.50
23.09  19:00 Грузия ... Северная Македония 2.14 3.40 3.60
23.09  19:00 Эстония ... Мальта 1.90 3.25 4.40
23.09  21:45 Италия ... Англия 2.60 3.30 2.80
23.09  21:45 Болгария ... Гибралтар 1.11 10.00 25.00
23.09  21:45 Германия ... Венгрия 1.29 5.80 11.00
23.09  21:45 Финляндия ... Румыния 2.33 3.35 3.20
23.09  21:45 Босния и Герцеговина ... Черногория 1.77 3.70 4.90
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