Сборная Хорватии обыграла датчан и вышла в лидеры группы А1

Сборные Хорватии и Дании боролись за первое место в группе А1 Лиги наций. Игра изобиловала моментами у тех и других ворот, а счет открыли балканцы - после розыгрыша углового и выноса Борна Соса с линии штрафной поразил цель. В концовке опытнейший Кристиан Эриксен подарил датчанам надежду метким ударом метров с 25. И тут же Ловро Майер вернул перевес хорватской команды (2:1) и вывел ее на первое место с 10 очками, у соперника 9 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Соса Борна49'
|77'Эриксен Кристиан (1:1)
|(2:1) Майер Ловро79'
Ливакович Доминик•Юранович Йосип•Шутало Йосип•Гвардиол Йошко•Соса Борна•Модрич Лука90' (Вида Домагой (90') •Брозович Марсело•Ковачич Матео77' (Майер Ловро (77') •Пашалич Марио71' (Влашич Никола (71') •Крамарич Андрей71' (Петкович Бруно (71') •Перишич Иван 36'71' (Оршич Мислав (71')
Шмейхель Каспер•Андерсен Йоаким•Кьяер Симон 57'72' (Йенсен Матиас (72') •Кристенсен Андреас•Васс Даниэль60' (Кристенсен Расмус (60') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Дилейни Томас60' (Хёйлунн Расмус (60') •Меле Йоаким•Сков-Ольсен Андреас89' (Дольберг Каспер (89') •Брайтвайт Мартин60' (Дамсгор Миккель (60') •Эриксен Кристиан
22 сентября. Стадион "Максимир" (Загреб).
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