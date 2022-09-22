Павлюченко дал прогноз на матч Хорватия - Дания

Известный в прошлом нападающий Роман Павлюченко, поигравший за сборную России, «Спартак» и «Тоттенхэм», высказался о предстоящем матче Лиги наций между Хорватией и Данией.

«Встреча двух равных соперников. Но отдам предпочтение приезжему коллективу. Датчане за счет стабильности могут добиться положительного результата», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Матч Хорватия – Дания пройдет в четверг, 22 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После четырех туров хозяева идут на втором месте в группе, а гости занимают первую строчку.