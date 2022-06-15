Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Зинченко устал: из-за кого сборная Украины не смогла переиграть Ирландию

15 Июня 2022 • 01:03 Комментировать
Украина
1:1
Ирландия
окончен

Оценки футболистам Александра Петракова

Пять матчей за 14 дней. Сборная Украины в июне взяла просто нереальный темп. На чемпионат мира, к сожалению, не попали, зато ушли на каникулы лидерами своей группы Лиги наций. В последнем матче была ничья с Ирландией, справедливая по счёту, но несправедливая по накопленной усталости, явно сковавшей украинских футболистов. Кто из игроков Петракова лучше справился, а кто поплыл, сейчас и разберём.

Статистика: удары по воротам – 9:8, в створ – 3:3, владение мячом – 62:38, угловые – 0:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки всем футболистам Александра Петракова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Украина 1:1Ирландия
  31'Коллинз Натан (0:1)
(1:1) Довбик Артём47'   
Ризнык ДмитрийКараваев АлександрЗабарный Илья   49'Матвиенко Николай  72' (Попов Денис II (  72') Миколенко ВиталийМалиновский Руслан  28' (Мудрик Михаил (  28') Сидорчук СергейЗинченко Александр   79'Ярмоленко Андрей   51'Довбик Артём  73' (Сикан Даниил (  73') Шапаренко Николай
Запасные: Бондарь ВалерийСоболь ЭдуардЛунин АндрейЦыганков ВикторИгнатенко ДаниилСирота Александр
Келлехер КаомхинБраун Алан   65'Ленихан Дарра   81'Коллинз НатанО'Ши ДараМакклин ДжеймсМоламби Джейсон  67' (Хендрик Джефф (  67') Каллен ДжошНайт Джейсон  67' (Хурихэйн Конор (  67') Пэрротт Трой  80' (Огбене Чидози (  80') Хоган Скотт  56' (Робинсон Каллум (  56')
Запасные: Траверс МаркКин УильямО'Лири МаксКристи СайрусХэмилтон Си-ДжейМэннинг РайанЭбоселе ФестиСтивенс Энда
14 июня. Стадион "Stadion LKS".

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

ДМИТРИЙ РЫЗНИК – 6,5. Аж четырёх голкиперов попробовал главный тренеры и каждый выглядел достойно. Дмитрий парировал опаснейший удар Найта, успел подняться затем и взять столь же неприятный заброс. Итого два сейва на счету Рызника и неплохая игра в целом.

НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО – 6,5. Единственный защитник, не уступивший ирландцам в борьбе. Матвиенко подвинули всего один раз за пять эпизодов, Николай и позицию не терял, смотрелся достойно. Плюсом – пять длинных передач, дошедших до адресата.

ИЛЬЯ ЗАБАРНЫЙ – 5,0. А вот Забарный сегодня многое позволил гостям. Как нож сквозь масло просочился Коллинз в эпизоде с забитым голом, постоянно Илью от мяча оттирал Парротт, правда, опасно пробивший лишь однажды.

ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО – 6,0. Бодро вернулся на левый край Миколенко. Однажды поддержал опасную атаку, пробил с замахом на гол. В атаке, правда, получалось получше. Браун так и не позволил у себя мяч отобрать, а сам Виталия остановил трижды.

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ – 5,5. Впервые промолчал Александр Караваев. Обычно правый фланг украинской сборной просто разрывал соперника, у защитника и голы, и ассисты, и ключевые передачи. А сегодня – тишина, только три перехвата в активе и всё.

СЕРГЕЙ СИДОРЧУК – 6,5. Не покладая рук работал Сидорчук, уж очень часто ирландцы рвались через центр. Накопил два отбора, два перехвата, восемь выигранных единоборств, несколько раз удачно разгонял атаку дриблингом. И получил бы оценку выше, но тоже упустил голевой проход Найта, позволив тому просочиться через центр.

НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО – 4,5. Ещё в прошлом матче подустал молодой Шапаренко, против мощной Ирландии его беды только продолжились. Очень много двигался Николай, но толку не было. От мяча его оттирали без проблем – 7 раз из 10, на дриблинге проходили легко. А у самого Шапаренко в атаке ничего не клеилось.

РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ – б/о. Получил травму и был заменён на 28-й минуте. Желаем здоровья!

Реклама


АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО – 5,5. По традиции пахал по всему периметру поля, но опять же подвела усталость. КПД оставлял желать лучшего – только одну интересную атаку разогнал Александр, а в обороне помогал слабо – без отборов или перехватов. Но хорошо добавлял широту наступлениям, отметившись шестью точными диагоналями.

АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО – 7,0. Капитан включался редко, но метко. Удачным дриблингом и филигранным кроссом сделал единственный гол Украины, создал ещё момент, но Миколенко не завершил атаку точным ударом. Вот только активность у капитана была эпизодическая.

АРТЁМ ДОВБИК – 7,0. Автор единственного гола и момент реализовал на ура, воспользовавшись единственным шансом, и оборону соперника напрягал. Выиграл 3 единоборства из 4, старался, двигался в густой обороне ирландцев, что было очень тяжело.

МИХАИЛ МУДРИК – 7,0. Отлично вошёл в игру, затмив всех на левом краю. Придумал две опасные атаки, дважды удачно пошёл в дриблинг. А ещё помогал обороне – у Мудрика в активе целых четыре отбора и девять выигранных единоборств.

ДЕНИС ПОПОВ – б/о.

ДАНИИЛ СИКАН – б/о.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Ирландии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Армения 1:4 Шотландия 6.50 4.00 1.57
окончен Молдова 2:1 Андорра 1.58 3.65 7.30
окончен Лихтенштейн 0:2 Латвия 9.50 4.50 1.40
окончен Украина 1:1 Ирландия 1.90 3.40 4.50
окончен Англия 0:4 Венгрия 1.32 5.50 11.00
окончен Румыния 0:3 Черногория 1.85 3.30 4.90
окончен Турция 2:0 Литва 1.08 11.00 31.00
окончен Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия 2.00 3.25 4.10
окончен Люксембург 2:2 Фарерские острова 1.50 4.00 7.30
окончен Германия 5:2 Италия 1.90 3.70 4.40
окончен Польша 0:1 Бельгия 3.20 3.50 2.30
окончен Голландия 3:2 Уэльс 1.55 4.50 6.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Июня
01:31 · Лига наций УЕФА
Доннарумма резко отреагировал на критику в свой адрес после поражения от Германии
01:18 · Лига наций УЕФА
Манчини – о 2:5 в матче с Германией: «Нас ждёт долгий путь, без неудач не обойтись»
01:04 · Лига наций УЕФА
Томас Мюллер: «Сборная Германии не лишена недостатков, но может обыграть кого угодно»
14 Июня
23:57 · Лига наций УЕФА
Сборная Англии повторила антирекорд, установленный почти 100 лет назад
23:47 · Лига наций УЕФА
Ньонто стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии
23:47 · Лига наций УЕФА
Сборная Турции выиграла под ноль в четвёртом матче подряд
23:40 · Лига наций УЕФА
Бельгия обыграла поляков, Голландия едва не упустила победу над Уэльсом 1
23:35 · Лига наций УЕФА
Италия пропустила пять голов за матч впервые за 55 лет
22:37 · Лига наций УЕФА
Малиновский получил травму в матче за сборную Украины
22:29 · Германия. Бундеслига
Нойер сравнялся с легендарным защитником по количеству матчей за сборную Германии
22:18 · Лига наций УЕФА
Сборная Италии обновила собственный рекорд при Манчини
21:16 · Лига наций УЕФА
Германия - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2
21:15 · Лига наций УЕФА
Англия - Венгрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 1
21:15 · Лига наций УЕФА
Украина - Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:15 · Лига наций УЕФА
Польша - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем