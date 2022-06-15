Зинченко устал: из-за кого сборная Украины не смогла переиграть Ирландию

Оценки футболистам Александра Петракова

Пять матчей за 14 дней. Сборная Украины в июне взяла просто нереальный темп. На чемпионат мира, к сожалению, не попали, зато ушли на каникулы лидерами своей группы Лиги наций. В последнем матче была ничья с Ирландией, справедливая по счёту, но несправедливая по накопленной усталости, явно сковавшей украинских футболистов. Кто из игроков Петракова лучше справился, а кто поплыл, сейчас и разберём.

Статистика: удары по воротам – 9:8, в створ – 3:3, владение мячом – 62:38, угловые – 0:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки всем футболистам Александра Петракова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

ДМИТРИЙ РЫЗНИК – 6,5. Аж четырёх голкиперов попробовал главный тренеры и каждый выглядел достойно. Дмитрий парировал опаснейший удар Найта, успел подняться затем и взять столь же неприятный заброс. Итого два сейва на счету Рызника и неплохая игра в целом.

НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО – 6,5. Единственный защитник, не уступивший ирландцам в борьбе. Матвиенко подвинули всего один раз за пять эпизодов, Николай и позицию не терял, смотрелся достойно. Плюсом – пять длинных передач, дошедших до адресата.

ИЛЬЯ ЗАБАРНЫЙ – 5,0. А вот Забарный сегодня многое позволил гостям. Как нож сквозь масло просочился Коллинз в эпизоде с забитым голом, постоянно Илью от мяча оттирал Парротт, правда, опасно пробивший лишь однажды.

ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО – 6,0. Бодро вернулся на левый край Миколенко. Однажды поддержал опасную атаку, пробил с замахом на гол. В атаке, правда, получалось получше. Браун так и не позволил у себя мяч отобрать, а сам Виталия остановил трижды.

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ – 5,5. Впервые промолчал Александр Караваев. Обычно правый фланг украинской сборной просто разрывал соперника, у защитника и голы, и ассисты, и ключевые передачи. А сегодня – тишина, только три перехвата в активе и всё.

СЕРГЕЙ СИДОРЧУК – 6,5. Не покладая рук работал Сидорчук, уж очень часто ирландцы рвались через центр. Накопил два отбора, два перехвата, восемь выигранных единоборств, несколько раз удачно разгонял атаку дриблингом. И получил бы оценку выше, но тоже упустил голевой проход Найта, позволив тому просочиться через центр.

НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО – 4,5. Ещё в прошлом матче подустал молодой Шапаренко, против мощной Ирландии его беды только продолжились. Очень много двигался Николай, но толку не было. От мяча его оттирали без проблем – 7 раз из 10, на дриблинге проходили легко. А у самого Шапаренко в атаке ничего не клеилось.

РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ – б/о. Получил травму и был заменён на 28-й минуте. Желаем здоровья!

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АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО – 5,5. По традиции пахал по всему периметру поля, но опять же подвела усталость. КПД оставлял желать лучшего – только одну интересную атаку разогнал Александр, а в обороне помогал слабо – без отборов или перехватов. Но хорошо добавлял широту наступлениям, отметившись шестью точными диагоналями.

АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО – 7,0. Капитан включался редко, но метко. Удачным дриблингом и филигранным кроссом сделал единственный гол Украины, создал ещё момент, но Миколенко не завершил атаку точным ударом. Вот только активность у капитана была эпизодическая.

АРТЁМ ДОВБИК – 7,0. Автор единственного гола и момент реализовал на ура, воспользовавшись единственным шансом, и оборону соперника напрягал. Выиграл 3 единоборства из 4, старался, двигался в густой обороне ирландцев, что было очень тяжело.

МИХАИЛ МУДРИК – 7,0. Отлично вошёл в игру, затмив всех на левом краю. Придумал две опасные атаки, дважды удачно пошёл в дриблинг. А ещё помогал обороне – у Мудрика в активе целых четыре отбора и девять выигранных единоборств.

ДЕНИС ПОПОВ – б/о.

ДАНИИЛ СИКАН – б/о.