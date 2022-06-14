Сборная Украины отыгралась в матче с Ирландией, но потеряла первые очки в Лиге наций

В четвёртом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины играла в польском Лодзе с командой Ирландии.

На прошлой неделе украинцы обыграли ирландцев в гостях со счётом 1:0. Теперь настала пора ответного матча между ними. «Жёлто-синие», проведя две игры за три тура, имели шесть очков и к моменту начала отчётного матча делили первое место с шотландцами, которые сыграли три встречи. Ирландцы же имели в своём активе три очка. Фаворитом являлась сборная Украины, которая в последние годы подобралась по своему уровню, скажем так, к первой десятке европейских сборных. Имеется в виду и её былое попадание в высший дивизион Лиги наций, и четвертьфинал Евро-2020.

В выездном матче с Ирландией украинцы наносили много дальних ударов. В ответной встрече дистанционные попытки от «жёлто-синих» также были. Мы сейчас говорим про первый тайм. Таким образом пытался поразить чужие ворота Малиновский, но это не стало неразрешимой проблемой для Келлехера. Сам Малиновский не сумел провести на поле долгое время, поскольку получил травму и был заменён на Мудрика. Островитяне имели возможность открыть счёт, когда Пэрротт пробил головой выше створа, но по истечении получаса игры они всё равно это сделали – распечатали чужие ворота.

Украинцы потеряли мяч, пробуя начать контратаку, и прекрасный проход совершил Натан Коллинз. Переместившись из центра поля в левую половину штрафной соперника, он результативно завершил своё рандеву с Ризныком (0:1). В первом матче с ирландцами «жёлто-синие» забили почти сразу после перерыва – так произошло и на сей раз. Доставку Ярмоленко с правой стороны конвертировал в гол Довбик (1:1). Относительно быстро сравняв счёт, команда Александра Петракова избавила себя от необходимости обязательно забивать ещё. Понятно, что к победе надо стремиться всегда, тем более в домашнем матче, пусть и по факту на нейтральной территории, но сыграть вничью всё-таки не так страшно и неприятно, как проиграть.

Игра вырисовалась плюс-минус равная, и наиболее вероятным исходом смотрелось сохранение ничейного счёта 1:1, учитывая отсутствие острых моментов. Стоит понимать, что к четвёртому туру Лиги наций сборные уже подустали – меньше чем за полмесяца команды провели столько матчей, сколько они сыграли бы в групповом этапе чемпионата Европы или мира. Да, украинцы пропустили первый тур Лиги наций, но зато они отдали силы в двух других матчах – в стыках за попадание на мундиаль против Шотландии и Уэльса. Действительно, сохранилась ничья 1:1. В концовке ирландцы атаковали больше, хотя и «жёлто-синим» удался перспективный выпад, но до удара в нём дело не дошло. Сборная Украины впервые потеряла очки в нынешнем розыгрыше Лиги наций, но занимает в своей группе чистое первое место с семью баллами.

Кирилл Иванцов