Сборные Боснии и Герцеговины и Румынии начали матч с 20-минутным опозданием

Матч второго тура Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Румынии не начался вовремя. При запланированном времени старта в 21:45 футболисты появились в подтрибунном помещении лишь около 21:50, а судьи к ним присоединились спустя 10 минут. Сразу после этого команды вышли на поле, прозвучали гимны, и встреча началась.

В социальных сетях популярны две версии отложенного начала матча - проблемы с безопасностью и гроза над стадионом «Билино Поле» в Зенице.

Сегодняшние соперники - аутсайдеры группы В3 Лиги наций. У боснийцев одно очко, а их соперник замыкает квартет после поражения на старте розыгрыша.