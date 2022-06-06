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Лига наций УЕФА

Стала известна причина, почему матч Австрия - Дания всё ещё не начался

06 Июня 2022 • 22:07 Комментировать (3)
Австрия
...
Дания
2.85 3.40 2.50
Через 0 ч. 9 мин.

Матч второго тура Лиги наций между сборными Австрии и Дании всё ещё не начался, хотя стартовый свисток должен был прозвучать в 21:45.

Дело в том, что на стадионе «Эрнст Хаппель» большие проблемы с электропитанием. До сих пор не удается включить прожекторы, без которых игра не стартует. Отсутствие интернета в пресс-центре - меньшее из зол.

Сегодняшние соперники лидируют в группе А1 Лиги наций 2022 года. Австрийцы в первом туре обыграли команду Хорватии (3:0), а датчане неожиданно одолели французских футболистов (2:1).

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АВСТРИЯ ДАНИЯ
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окончен Латвия 1:0 Лихтенштейн 1.18 6.70 21.00
Идет 79 минута Израиль 0:0 РОССИЯ
Идет 59 минута Беларусь 0:0 Азербайджан 2.50 3.05 3.20
Идет 61 минута Исландия 1:1 Албания 1.81 3.50 4.90
Идет 60 минута Хорватия 0:1 Франция 3.90 3.50 2.01
Идет 59 минута Словакия 0:1 Казахстан 1.26 5.80 13.00
Идет 61 минута Андорра 0:0 Молдова 3.70 3.15 2.07
06.06  23:15 Австрия ... Дания 3.20 3.30 2.34
07.06  19:00 Финляндия ... Черногория 2.05 3.45 3.80
07.06  21:45 Литва ... Турция 21.00 7.80 1.16
07.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Румыния 2.41 3.30 3.10
07.06  21:45 Фарерские острова ... Люксембург 2.80 3.15 2.70
07.06  21:45 Италия ... Венгрия 1.32 5.20 11.00
07.06  21:45 Германия ... Англия 2.65 3.30 2.75
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