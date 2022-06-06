Стала известна причина, почему матч Австрия - Дания всё ещё не начался

Матч второго тура Лиги наций между сборными Австрии и Дании всё ещё не начался, хотя стартовый свисток должен был прозвучать в 21:45.

Дело в том, что на стадионе «Эрнст Хаппель» большие проблемы с электропитанием. До сих пор не удается включить прожекторы, без которых игра не стартует. Отсутствие интернета в пресс-центре - меньшее из зол.

Сегодняшние соперники лидируют в группе А1 Лиги наций 2022 года. Австрийцы в первом туре обыграли команду Хорватии (3:0), а датчане неожиданно одолели французских футболистов (2:1).

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