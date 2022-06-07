Рангник высказался по поводу своего первого поражения у руля сборной Австрии

Немецкий наставник сборной Австрии Ральф Рангник высказался по поводу поражения своей команды в поединке с датчанами.

Рангник сказал журналистам, что его подопечные в этом поединке точно заслуживали хотя бы ничью, но в заключительной части матча австрийские футболисты принимали не совсем правильные решения.

«У нас было предостаточно моментов для того, чтобы забить как минимум три гола в ворота соперников, но реализация очень сильно хромала», - отметил специалист.

Напомним, что в итоге австрийцы уступили датчанам со счётом 1:2. Это поражение стало для Рангника первым у руля австрийской сборной.