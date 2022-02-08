Назван стадион, на котором сборная России сыграет июньские матчи в Лиге наций

Стало известно, какой стадион примет июньские домашние матчи национальной сборной России в Лиге наций.

Как сообщается на официальном сайте РФС, подопечные Валерия Карпина сыграют против команд Исландии и Албании на домашней арене московского «Динамо». Встреча с исландцами состоится 10 июня, а поединок против албанцев запланирован на 13 июня.

2 и 6 июня российская сборная проведет гостевые матчи против Албании и Израиля соответственно.

Добавим, что 24 марта команда Карпина сыграет стыковой поединок ЧМ-2022 с поляками. Победитель этой пары разыграет путевку на мундиаль с Чехией или Швецией.