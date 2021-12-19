Малафеев не считает, что сборной России попалась лёгкая группа в Лиге наций

На днях состоялась жеребьевка очередного розыгрыша Лиги наций УЕФА, в ходе которой определились соперники сборной России по группе в дивизионе В – отечественной команде предстоит сыграть с Исландией, Албанией и Израилем.

Впрочем, бывший вратарь сборной Вячеслав Малафеев не согласен с мнением, что судьба подобрала для подопечных Валерия Карпина легких оппонентов. По его словам, каждая из предоставленных команд может обеспечить россиянам трудности.

«Так легко не будет: если углубиться в каждую команду нашей группы, то можно сказать, что как минимум выездные матчи будут тяжелые», - заявил Малафеев в интервью для Sport24.