Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и «Минска» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил соперников сборной России в новом розыгрыше Лиги Европы – команды Албании, Израиля и Исландии.

- Это идеальный жребий. Есть такая поговорка: нас обманули и сделали жеребьёвку гораздо лучше, чем мы хотели. Достались соперники крепкие, но звёзд с неба не хватающие и не топовые. Причем у всех трёх разный стиль. Албания – жёсткая, грубоватая и напористая команда с характером. Израильская сборная более техничная и комбинационная, она показывает более европейский футбол. Исландия же демонстрирует футбол силового порядка, но тем не менее многие её игроки выступают в ведущих национальных чемпионатах.

Лига наций создавалась для того, чтобы заменить товарищески матчи – или контрольные, как нас приучил говорить Черчесов. Если бы РФС искал трёх разных по стилю соперников для товарищеских игр, то сложно было бы найти их и договориться так удачно, как получилось с этой жеребьёвкой. Тренерский штаб получит отличную возможность проверить и наиграть футболистов в разных условиях. Понятно, что в Исландии трибуны своеобразно поддерживают своих игроков, в Албании – тоже. Я не знаю, кого будут вызывать в сборную России, но для молодёжи – тех же Захаряна и Тюкавина – это стало бы очень хорошим опытом.