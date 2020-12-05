Министр спорта РФ - об интервью Черчесова: «Личные оценки не должны выноситься в эфир»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о недавнем скандальном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Надо подумать о культуре высказываний в спорте. Спорт - значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в некий шоу-бизнес.

Анализ должен быть сделан профессионалами. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», - заявил Матыцин в эфире «Матч! Страна».

Напомним, что в ходе интервью Черчесов позволил себе достаточно резкие высказывания в адрес некоторых футболистов национальной команды.

В октябре сборная России потерпела два поражения в групповом этапе Лиги наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5). Команда финишировала на втором месте и не смогла выйти в элитный дивизион турнира.