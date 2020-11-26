Масалитин: «Черчесов, если не можешь работать с Чаловым и Миранчуками, освободи кресло»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отреагировал на жёсткие высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес некоторых игроков национальной команды.

- Черчесов тоже не железный, он сам переживает и высказался эмоционально, перегнул палку, у него накипело, но ты же тренер сборной, ты отвечаешь за состав и за результат. Если кто-то из футболистов не в таком состоянии, тогда вызывай других. Почему допустил зависимость впереди от одного Дзюбы? Почему у тебя нет плана «В», плана «С»? Почему ты не можешь перестроить команду? Ну сделай игру от обороны, поставь девять защитников и одного нападающего. На чемпионате мира как играли вообще? Мы там не атаковали, а были только отмобилизованы и хорошо подготовлены плюс проявили полнейшую самоотдачу.

Несолидно для главного тренера кого-то обвинять и переходить на личности. Такой у нас футбол, что поделать. Как теперь Чалов, Миранчуки и Заболотный поедут к Черчесову в сборную? Не можешь ты с ними дальше работать – будь добр освободи кресло. А если можешь, то флаг тебе в руки, как говорится, и давай показывай, что ты способен на этом месте добиваться результата. Но не надо обвинять всех вокруг себя, а то получается, что у него игроки плохие, болельщики плохие, журналисты плохие, и только он один хороший.