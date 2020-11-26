Масалитин: «Черчесов, если не можешь работать с Чаловым и Миранчуками, освободи кресло»

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26 Ноября 2020, 13:37,
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Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отреагировал на жёсткие высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес некоторых игроков национальной команды.
- Черчесов тоже не железный, он сам переживает и высказался эмоционально, перегнул палку, у него накипело, но ты же тренер сборной, ты отвечаешь за состав и за результат. Если кто-то из футболистов не в таком состоянии, тогда вызывай других. Почему допустил зависимость впереди от одного Дзюбы? Почему у тебя нет плана «В», плана «С»? Почему ты не можешь перестроить команду? Ну сделай игру от обороны, поставь девять защитников и одного нападающего. На чемпионате мира как играли вообще? Мы там не атаковали, а были только отмобилизованы и хорошо подготовлены плюс проявили полнейшую самоотдачу.
Несолидно для главного тренера кого-то обвинять и переходить на личности. Такой у нас футбол, что поделать. Как теперь Чалов, Миранчуки и Заболотный поедут к Черчесову в сборную? Не можешь ты с ними дальше работать – будь добр освободи кресло. А если можешь, то флаг тебе в руки, как говорится, и давай показывай, что ты способен на этом месте добиваться результата. Но не надо обвинять всех вокруг себя, а то получается, что у него игроки плохие, болельщики плохие, журналисты плохие, и только он один хороший.
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Валерий Масалитин, Лига Наций
Хватит уж гундосить. Черчесов правильно все сказал, пора уж нашим кривоногим игрокам отрабатывать з/п европейских звезд. А то ходят по полю как немощные. Тот же Чалов, что - то достиг, нет, давно уже превратился в амебу, 100 тысяч рублей в месяц он может и отрабатывает на поле, но не больше. Черчесов может и слабый тренер и хам, но по сути он прав. Да и как будто при других тренерах сборная всегда выдавала фееричные результаты?
При Хидинке один аз выстрелили на Евро, зато потом дико обгадились на в квалификации на ЧМ.
Пора реально спросить наших футболистов, когда они начнут отрабатывать гонорары европейских звезд???
Бездари кривонигие!
Черчесов не тренер, это выскочка, а натура и душа клоуна...