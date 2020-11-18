​Нойер: «Мюллер, Боатенг и Хуммельс могли бы помочь сборной Германии»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался по поводу Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса, которых Йоахим Лёв не вызывает в команду.

«Конечно, эти футболисты могли бы помочь сборной Германии, что они доказывали не один раз в прошлом. Никто из них троих игроков ещё не объявлял о завершении карьеры в национальной команде. Давайте подождём и посмотрим, как всё будет развиваться. Решения принимает главный тренер сборной», - сказал Нойер Sport Bild.

Добавим, что во вторник сборная Германии потерпела сокрушительное поражение от сборной Испании со счётом 0:6.