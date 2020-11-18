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Швеция драматично вылетела из лиги А, Черногория, Фареры и Гибралтар выиграли группы

18 Ноября 2020, 00:41,

Евро-Футбол.Ру

Во вторник в группе А3 Лиги наций решалась судьба сборных Хорватии и Швеции, которые заочно боролись за выживание. И если шведы ничего не смогли сделать против Франции, которая на гол Виктора Классона на 4-й минуте ответила дублем Оливье Жиру и точным ударом Бенжамена Павара (3:2), то балканцы даже в меньшинстве успешно бились с Поругалией вплоть до 90-й минуты. Матео Ковачич оформил дубль, а Никола Влашич стал автором ассиста. Однако гол Рубена Диаша принес три очка Португалии (3:2). Хорватия несколько минут была четвертой в онлайн-таблице, но Франция все же забила еще один гол шведам (4:2) и выбила их в лигу В.

В группе С1 Люксембург не смог забить Азербайджану (0:0). Победителями квартета стали черногорцы, разгромившие Кипр (4:0).

В лиге D Мальта не смогла обыграть Фареры в споре за первое место - 1:1. Также свою группу выиграл Гибралтар благодаря ничьей с Лихтенштейном (1:1).

Протокол игры  
Франция 4:2 Швеция
    4' Классон Виктор (0:1)
(1:1) Жиру Оливье 16'    
(2:1) Павар Бенджамин 36'    
(3:1) Жиру Оливье 59'    
    88' Кайсон Робин (3:2)
(4:2) Коман Кингсли 90'    
Льорис Уго Павар Бенджамин Варан Рафаэль   46' (Зума Курт (   46') Кимпембе Преснел Эрнандес Люка   46' (Динь Люка (   46') Сиссоко Мусса Погба Поль Рабио Адриен   78' (Н'Зонзи Стивен (   78') Тюрам Маркус   58' (Мбаппе Килиан (   58') Жиру Оливье   84' (Коман Кингсли (   84') Гризманн Антуан
Запасные: Ленгле Клеман Меньян Майк Манданда Стив Марсьяль Антони Дюбуа Лео Агилар Рубен
Ольсен Робин Люстиг Микаэль   66' (Кайсон Робин (   66') Линделоф Виктор   66' (Хеландер Филип (   66') Даниэльссон Маркус Бенгтссон Пьер Ларссон Себастьян   87' (Каюсте Йенс (   87') Олссон Кристоффер   28' Классон Виктор   66' (Крафт Эмиль (   66') Форсберг Эмиль Кулушевски Деян Берг Маркус   86' (Исак Александр (   86')
Запасные: Йонссон Карл-Йохан Ларссон Джордан Сема Кен Сванберг Маттиас Свенссон Густаф Нордфельдт Кристоффер Ольссон Мартин
17 ноября. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).
Протокол игры  
Хорватия 2:3 Португалия
(1:0) Ковачич Матео 29'    
    53' Диаш Рубен (1:1)
    61' Фелиш Жоау (1:2)
(2:2) Ковачич Матео 65'    
    90' Диаш Рубен (2:3)
Ливакович Доминик Юранович Йосип Ловрен Деян Шкорич Миле Брадарич Домагой Рог Марко   23'   51' Модрич Лука Ковачич Матео   90' (Башич Тома (   90') Пашалич Марио   64' (Брекало Йосип (   64') Влашич Никола   84' (Оршич Мислав (   84') Перишич Иван   57'
Запасные: Слуга Симон Будимир Анте Петкович Бруно Грбич Иво Бадель Милан Мелняк Дарио Баришич Борна Колак Антонио-Мирко
Патрисиу Руй Семеду Нелсон Диаш Рубен Семеду Рубен Руй Мариу   71' (Канселу Жоау (   71') Данилу Перейра   77' (Оливейра Сержиу (   77') Моутинью Жоау Фернандеш Бруну   46' (Тринкан Франсишку (   46') Фелиш Жоау   71' (Силва Бернарду (   71') Роналду Криштиану   54' Жота Диогу   77' (Паулинью Жуан (   77')
Запасные: Лопеш Антони Фонте Жозе Карвалью Вилльям Силва Руи Невеш Рубен Нету Педру Дуарте Домингуш
17 ноября. Стадион "Полюд" (Сплит).
Протокол игры  
Люксембург 0:0 Азербайджан
Щон Ральф Скендерович Алдин   90' (Граца Марвин (   90') Герсон Ларс   69' Махмутович Энес   31' Жанс Лоран Баррейро Леандро   78' Синани Данел Пинту Мика Тиль Венсан   80' (Тилль Себастьян (   80') Девилль Морис   67' (Бенси Стефано (   67') Муратович Эдвин   88'   90' (Бонерт Флориан (   90')
Запасные: Seid Korac Кипс Тим Mathias Olesen Timothe Rupil
Магомедалиев Шахрудин Сейдиев Амин   47' Гусейнов Бадави   43' (Алиев Шахрияр II (   43') Бадалов Эльвин Кривоцюк Антон Муталлимов Теллур   69' (Мустафаев Вугар (   69') Иббрахимли Исмаил   85' (Садыхов Рагим (   85') Гараев Гара Салахлы Азер   22' Мадатов Махир   85' (Наджафов Хаял (   85') Шейдаев Рамиль
Запасные: Искендерли Вусал Челик Мерт Джамалов Элвин Диниев Джошгун Байрамов Айдын Гурбанлы Муса Балаев Эмил
17 ноября. Стадион "Жози Бартель".
Протокол игры  
Черногория 4:0 Кипр
(1:0) Йоветич Стеван 14'    
(2:0) Болевич Александар 25'    
(3:0) Болевич Александар 28'    
(4:0) Мугоша Стефан 60'    
Миятович Милан Вукчевич Марко Вуячич Игор   68' Симич Марко Марусич Адам Болевич Александар   71' (Йовович Владимир (   71') Бакич Марко   48'   61' (Косович Небойша (   61') Шчекич Александар   72' (Радунович Ристо (   72') Хакшабанович Сеад Мугоша Стефан   71' (Исламович Дино (   71') Йоветич Стеван   14'   61' (Савичевич Вукан (   61')
Запасные: Распопович Момчило Раичкович Милош Петкович Даниель Шофранац Александар Драгоевич Милош Балич Саша Бечирай Фатос
Деметриу Деметрис Кириаку Харис Лайфис Константинос Сиелис Валентинос Янну Томас   66' (Лойзу Лойзос (   66') Кусулос Янис   64'   65' (Ционис Маринос (   65') Артиматас Костакис   46' (Кириаку Хараламбос (   46') Кастанос Григорис   35'   85' (Макрис Андреас (   85') Питтас Яннис Какулис Андроникос   65' (Гогич Александрос (   65') Иоанну Николас
Запасные: Каро Андреас Кателарис Фанос Папафотис Вассилис Михаил Неофитос Кирякидес Хараламбос
17 ноября. Стадион "Под Горицом".
Протокол игры  
Мальта 1:1 Фарерские острова
(1:0) Гийомье Мэтью 54'    
    70' Vidar Ari Jonsson1 (1:1)
Бонелло Анри Kurt Shaw   31' Агиус Андре   84' (Alexander Satariano (   84') Борг Стив Мбонг Джозеф Гийомье Мэтью Теума Тедди   78' (Пизани Стивен (   78') Камензули Райан Гамбин Люк Дегабриэль Юрген   84' (Димеч Шон (   84') Монтебельо Лука   75' (Нвоко Кирьян (   75')
Запасные: Мускат Роуэн Кристенсен Бьорн Корбалан Хуан Микаллеф Карл Греч Джейк Галеа Джейк Каруана Тристан Кремона Мэтью
Гестсон Тейтур Соренсен Гилли Феро Одмар   49' Ванхамар Гуннар Давидсен Вильормур Ватнхамар Сольви Ханссон Халлюр   80'   87' (Вардум Барталь (   87') Ольсен Брандур Бьярталид Йоаннес   61' (Vidar Ari Jonsson1 (   61') Ольсен Клеминт   81' (Якобсен Хильмар-Леон (   81') Ольсен Мейнхард   88' (Хансен Хедин (   88')
Запасные: Дан Берг И Сойлу Барталстову Кай Юстинуссен Адриан Йоэнсен Кристиан Якобсен Магнус Нильсен Гуннар Балдвинссон Рогви Даниэльсен Йоаннес
17 ноября. Стадион "Та-Кали".
Протокол игры  
Андорра 0:5 Латвия
    6' Черномордийс Антонийс (0:1)
    57' Икаунекс Янис (0:2)
    60' Икаунекс Янис (0:3)
    70' Гутковский Владислав (0:4)
    90' Кроллис Раймондс (0:5)
Гомес Хосе II Рубио Хорди   66' (Мартинес Алекс II (   66') Christian Garcia   9'   90' Гарсия Эмили Сан-Никола Мойсес Мартинес Кристиан II   84' (Клементе Людовик (   84') Ребес Марк Пуйоль Марк   85' (Морено Серхио (   85') Сервос Жоан   51' Фернандес Рикард   12'   78' (Санчес Аарон (   78'   83') Виейра Марсио   31'   66' (Алаез Жорди (   66')
Запасные: Гомес Себастьян Бернат Виктор Сан-Никола Луиджи Родригес Адриан II Бланко Льюис Viktor Silverio
Озолс Роберт Савалниекс Робертс Черномордийс Антонийс Дубра Каспар Юрковскис Райвис Камеш Владимир   7'   74' (Онтужанс Даниэлс (   74'   81') Карклиньш Кришс Зюзин Артур   15'   55' (Савельевс Алексейс (   55') Цыганик Андрей   82' (Икаунекс Давис (   82') Икаунекс Янис   9'   75' (Кроллис Раймондс (   75') Гутковский Владислав   75' (Кигурс Мартиньш (   75')
Запасные: Икстенс Каспарс Стуглис Элвис Ошс Давис Ошс Марцис Тиденбергс Эдуардс Яунземс Алвис Ругинс Ритварс
17 ноября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
Протокол игры  
Гибралтар 1:1 Лихтенштейн
(1:0) Брандле Даниэль 17'    
    44' Фрик Ноах (1:1)
Колинг Дэйл Сержант Джек   43' Уайзмэн Скотт Чиполина Рой Оливейро Джэйси Ронан Киан   87' (Барнетт Эрин (   87') Хассан Мохамед Бадр   70' (Джолли Итан (   70') Эннсли Лу Муэли Айман Де Барр Тиджей   90' (Стич Рис (   90') Уолкер Лайам
Запасные: Банда Брэдли Винет Джерон Голдвин Кайл Пристли Адам Пауэр Брэд Кумбес Джеймс Босио Джэймс Кашаро Кайл Понс Алан
Хоби Томас Брандле Даниэль   50'   56' (Йилдыз Сейхан (   56') Малин Андреас Хофер Йенс Гоппель Макс Бюхель Мартин   61'   72' (Вольфингер Фабио (   72') Фрик Яник   45' Фроммельт Ноах Хаслер Николас   72' Кёне Саймон   72' (Кардесоглу Ридван (   72') Фрик Ноах   79' (Оспельт Филипп (   79')
Запасные: Вольфингер Сандро Зеле Арон Alexander Marxer Ло Руссо Лоренцо Gabriel Foser
17 ноября. Стадион "Виктория (Гибралтар)".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Сборная Португалии, Сборная Хорватии, Сборная Швеции
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