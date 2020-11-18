Швеция драматично вылетела из лиги А, Черногория, Фареры и Гибралтар выиграли группы

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18 Ноября 2020, 00:41,
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Во вторник в группе А3 Лиги наций решалась судьба сборных Хорватии и Швеции, которые заочно боролись за выживание. И если шведы ничего не смогли сделать против Франции, которая на гол Виктора Классона на 4-й минуте ответила дублем Оливье Жиру и точным ударом Бенжамена Павара (3:2), то балканцы даже в меньшинстве успешно бились с Поругалией вплоть до 90-й минуты. Матео Ковачич оформил дубль, а Никола Влашич стал автором ассиста. Однако гол Рубена Диаша принес три очка Португалии (3:2). Хорватия несколько минут была четвертой в онлайн-таблице, но Франция все же забила еще один гол шведам (4:2) и выбила их в лигу В.
В группе С1 Люксембург не смог забить Азербайджану (0:0). Победителями квартета стали черногорцы, разгромившие Кипр (4:0).
В лиге D Мальта не смогла обыграть Фареры в споре за первое место - 1:1. Также свою группу выиграл Гибралтар благодаря ничьей с Лихтенштейном (1:1).
|4' Классон Виктор (0:1)
|(1:1) Жиру Оливье 16'
|(2:1) Павар Бенджамин 36'
|(3:1) Жиру Оливье 59'
|88' Кайсон Робин (3:2)
|(4:2) Коман Кингсли 90'
|Хорватия
|2:3
|Португалия
|(1:0) Ковачич Матео 29'
|53' Диаш Рубен (1:1)
|61' Фелиш Жоау (1:2)
|(2:2) Ковачич Матео 65'
|90' Диаш Рубен (2:3)
|Черногория
|4:0
|Кипр
|(1:0) Йоветич Стеван 14'
|(2:0) Болевич Александар 25'
|(3:0) Болевич Александар 28'
|(4:0) Мугоша Стефан 60'
|(1:0) Гийомье Мэтью 54'
|70' Vidar Ari Jonsson1 (1:1)
|6' Черномордийс Антонийс (0:1)
|57' Икаунекс Янис (0:2)
|60' Икаунекс Янис (0:3)
|70' Гутковский Владислав (0:4)
|90' Кроллис Раймондс (0:5)
|Гибралтар
|1:1
|Лихтенштейн
|(1:0) Брандле Даниэль 17'
|44' Фрик Ноах (1:1)
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Франции, Сборная Португалии, Сборная Хорватии, Сборная Швеции