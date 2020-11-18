Швеция драматично вылетела из лиги А, Черногория, Фареры и Гибралтар выиграли группы

Во вторник в группе А3 Лиги наций решалась судьба сборных Хорватии и Швеции, которые заочно боролись за выживание. И если шведы ничего не смогли сделать против Франции, которая на гол Виктора Классона на 4-й минуте ответила дублем Оливье Жиру и точным ударом Бенжамена Павара (3:2), то балканцы даже в меньшинстве успешно бились с Поругалией вплоть до 90-й минуты. Матео Ковачич оформил дубль, а Никола Влашич стал автором ассиста. Однако гол Рубена Диаша принес три очка Португалии (3:2). Хорватия несколько минут была четвертой в онлайн-таблице, но Франция все же забила еще один гол шведам (4:2) и выбила их в лигу В.

В группе С1 Люксембург не смог забить Азербайджану (0:0). Победителями квартета стали черногорцы, разгромившие Кипр (4:0).

В лиге D Мальта не смогла обыграть Фареры в споре за первое место - 1:1. Также свою группу выиграл Гибралтар благодаря ничьей с Лихтенштейном (1:1).