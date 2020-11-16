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Сантуш назвал сборную Хорватии одной из сильнейших европейских команд

16 Ноября 2020, 22:13,

УЕФА

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии в рамках группового этапа Лиги наций.

«В последние годы Хорватия является одной из сильнейших команд Европы, они спокойно входят в десятку лучших сборных и заняли второе место на чемпионате мира. Мы должны выложиться на полную. Это не товарищеский матч, нам нужно сыграть на высочайшем уровне. Конечно, в составе будут изменения из-за большого количества матчей, которые приходится играть футболистам», - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Хорватии и Португалии состоится завтра, 17 ноября, в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Португалии, Сборная Хорватии, Фернанду Сантуш
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