Сантуш назвал сборную Хорватии одной из сильнейших европейских команд

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча со сборной Хорватии в рамках группового этапа Лиги наций.

«В последние годы Хорватия является одной из сильнейших команд Европы, они спокойно входят в десятку лучших сборных и заняли второе место на чемпионате мира. Мы должны выложиться на полную. Это не товарищеский матч, нам нужно сыграть на высочайшем уровне. Конечно, в составе будут изменения из-за большого количества матчей, которые приходится играть футболистам», - цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Хорватии и Португалии состоится завтра, 17 ноября, в 22:45 по московскому времени.