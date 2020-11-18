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Роналду обогнал Хави по количеству побед за сборную

18 Ноября 2020, 09:08,

Global Look Press

Сборная Португалии провела поединок против команды Хорватии в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Матч, состоявшийся в Сплите, завершился победой гостей со счетом 3:2.

В составе португальцев вышел 35-летний нападающий Криштиану Роналду. Опытный голеадор одержал 101 победу за национальную команду. По данному показателю Роналду обошел экс-полузащитника сборной Испании Хави Эрнандеса, в активе которого 100 побед за «красную фурию».

Сборная Португалии набрала 13 очков и финишировала на втором месте в группе. Первую строчку заняла национальная команда Франции, получившая путевку в плей-офф соревнований.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Хави
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