Роналду обогнал Хави по количеству побед за сборную

Сборная Португалии провела поединок против команды Хорватии в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Матч, состоявшийся в Сплите, завершился победой гостей со счетом 3:2.

В составе португальцев вышел 35-летний нападающий Криштиану Роналду. Опытный голеадор одержал 101 победу за национальную команду. По данному показателю Роналду обошел экс-полузащитника сборной Испании Хави Эрнандеса, в активе которого 100 побед за «красную фурию».

Сборная Португалии набрала 13 очков и финишировала на втором месте в группе. Первую строчку заняла национальная команда Франции, получившая путевку в плей-офф соревнований.