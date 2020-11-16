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Ничья в матче Венгрия - Сербия оставила сборную России лидером группы

16 Ноября 2020, 00:41,

УЕФА

В группе В3 Лиги наций завершился матч Венгрия - Сербия. Команды провели примерно равный поединок с обилием моментов, таким же получился и итоговый счет - 1:1. В первом тайме забили Неманья Радоньич и Жолт Кальмар.

После пяти туров сборная России лидирует с 8 очками, столько же у венгров, Турция набрала 6 очков, у сербов - 3.

Протокол игры  
Венгрия 1:1 Сербия
    17' Радоньич Неманья (0:1)
(1:1) Кальмар Жолт 39'    
Дибус Денеш Ботка Эндре Ланг Адам Кечкеш Акош Беше Барнабаш   78' (Дьюрчо Адам (   78') Шигер Давид   51'   58' (Конывес Норберт (   58') Надь Адам Холендер Филип   68' (Хандья Силвестер (   68') Кальмар Жолт Собослаи Доминик   78' (Шефер Андраш (   78') Николич Неманья III   58' (Него Лоик (   58')
Запасные: Чери Тамаш Хегедуш Лойош Варга Кевин
Дмитрович Марко Миленкович Никола Спайич Урош   64' Гудель Неманья Радоньич Неманья   79' (Влахович Душан (   79') Лазович Дарко   57' (Гачинович Мийат (   57') Лукич Саша   46' Максимович Неманья   31'   62' (Младенович Филип (   62') Ристич Михайло   62' (Груйич Марко (   62') Йович Лука Тадич Душан   79' (Милинкович-Савич Сергей (   79')
Запасные: Николич Джордже Роков Эмил Мараш Никола Ранджелович Лазар Здьелар Саша Павлович Страхиня Митрович Стефан
15 ноября. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Сербии, Сборная Венгрии
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