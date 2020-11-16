Ничья в матче Венгрия - Сербия оставила сборную России лидером группы

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16 Ноября 2020, 00:41,
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В группе В3 Лиги наций завершился матч Венгрия - Сербия. Команды провели примерно равный поединок с обилием моментов, таким же получился и итоговый счет - 1:1. В первом тайме забили Неманья Радоньич и Жолт Кальмар.
После пяти туров сборная России лидирует с 8 очками, столько же у венгров, Турция набрала 6 очков, у сербов - 3.
Протокол игры
|17' Радоньич Неманья (0:1)
|(1:1) Кальмар Жолт 39'
Дибус Денеш • Ботка Эндре • Ланг Адам • Кечкеш Акош • Беше Барнабаш 78' ( Дьюрчо Адам ( 78') • Шигер Давид 51' 58' ( Конывес Норберт ( 58') • Надь Адам • Холендер Филип 68' ( Хандья Силвестер ( 68') • Кальмар Жолт • Собослаи Доминик 78' ( Шефер Андраш ( 78') • Николич Неманья III 58' ( Него Лоик ( 58')
Запасные: Чери Тамаш • Хегедуш Лойош • Варга Кевин
Дмитрович Марко • Миленкович Никола • Спайич Урош • 64'Гудель Неманья • Радоньич Неманья 79' ( Влахович Душан ( 79') • Лазович Дарко 57' ( Гачинович Мийат ( 57') • Лукич Саша • 46'Максимович Неманья 31' 62' ( Младенович Филип ( 62') • Ристич Михайло 62' ( Груйич Марко ( 62') • Йович Лука • Тадич Душан 79' ( Милинкович-Савич Сергей ( 79')
Запасные: Николич Джордже • Роков Эмил • Мараш Никола • Ранджелович Лазар • Здьелар Саша • Павлович Страхиня • Митрович Стефан
15 ноября. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Сербии, Сборная Венгрии