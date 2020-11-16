Ничья в матче Венгрия - Сербия оставила сборную России лидером группы

В группе В3 Лиги наций завершился матч Венгрия - Сербия. Команды провели примерно равный поединок с обилием моментов, таким же получился и итоговый счет - 1:1. В первом тайме забили Неманья Радоньич и Жолт Кальмар.

После пяти туров сборная России лидирует с 8 очками, столько же у венгров, Турция набрала 6 очков, у сербов - 3.