Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали отрицательные тесты на коронавирус, они смогут сыграть с Турцией

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13 Ноября 2020, 17:50,
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Футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой прошли очередное тестирование на коронавирус.
Как сообщает пресс-служба национальной команды, результаты всех тестов вновь оказались отрицательными. Таким образом, сегодня, 13 ноября, вышеперечисленные футболисты вылетят в Турцию, где присоединятся к сборной России.
Напомним, что Заболотный, Ерохин и Лесовой ранее сдали положительные тесты на коронавирус.
В воскресенье, 15 ноября, наша сборная в гостях сыграет против сборной Турции в рамках группового этапа Лиги наций, начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная России, Александр Ерохин, Антон Заболотный, Даниил Лесовой