Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали отрицательные тесты на коронавирус, они смогут сыграть с Турцией

Футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой прошли очередное тестирование на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, результаты всех тестов вновь оказались отрицательными. Таким образом, сегодня, 13 ноября, вышеперечисленные футболисты вылетят в Турцию, где присоединятся к сборной России.

Напомним, что Заболотный, Ерохин и Лесовой ранее сдали положительные тесты на коронавирус.

В воскресенье, 15 ноября, наша сборная в гостях сыграет против сборной Турции в рамках группового этапа Лиги наций, начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.