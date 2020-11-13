Огонь в Будапеште: Сборная Венгрии сотворила сумасшедший камбэк и не пустила «наших парней» на чемпионат Европы

Сборная Венгрии, соперник российской команды по группе Лиги наций, в последнем сражении за попадание на Евро-2020 билась дома с Исландией.

Один матч, который должен был решить всё. Своеобразный стыковой финал за квалификацию на чемпионат Европы, который должен пройти в следующем году. Победа или поражение. Пан или пропал. Кстати, и венгры, исландцы неплохо засветились на Евро-2016, пройдя там в 1/8 финала и четвертьфинал соответственно. Перед матчем считалось, что больше шансов у хозяев-венгров, которые недавно дважды сыграли со сборной России (2:3 и 0:0). Правда, был риск, что на мадьярах плохо отразится отсутствие главного тренера Марко Росси, заразившегося коронавирусом.

Для кого-то стало откровением, что исландцы включили неплохой режим на первых минутах. Обычно же замечают за хозяевами, что они активно действуют в надежде на быстрый гол, но в данном случае такую роль исполнили гости. Например, Пальссон пробил головой, и Гулачи спас мадьяров от пропущенного мяча. Но по иронии судьбы, именно венгерский вратарь стал главным виновником пропущенного его командой гола на одиннадцатой минуте. Гудмундссон заработал близкий штрафной правее от центра ворот, и прямой выстрел со стандарта нанёс Гильфи Сигурдссон. Эх, Гулачи, Гулачи… Он сыграл в духе Акинфеева, когда тот пропускал гол от Южной Кореи на чемпионате мира в Бразилии, закидывая мяч себе в ворота вытянутыми вверх руками. В итоге исландцы довольно быстро повели в счёте на чужой территории.

Естественно, венгры пытались что-то сделать в атаке, поскольку ситуация заставляла. Но при этом более тревожные эпизоды возникали, наоборот, у ворот хозяев. На 24-й минуте Финнбогасон ударил в створ головой из района одиннадцатиметровой отметки – в руки упавшего в нужную точку Гулачи. Спустя пять минут Финбьогасон делал опасную доставку во вратарскую справа на Бьярнасона, и в последний момент венгров спас от больших неприятностей Ботка, выбивший мяч на угловой. Плюс на 42-й минуте мог получше распорядиться в штрафной хозяев Гудмундссон, чей удар парировал Гулачи. Незадолго до этого, кстати, шанс был у мадьяров: Собослаи со штрафного запустил мяч немного над перекладиной. Вскоре Собослаи ещё раз неплохо исполнил штрафной с более дальней дистанции – Халльдорссон был начеку. Ну и пришлось до наступления перерыва потрудиться Гулачи, справившемуся с дальним выстрелом Сигурдссона.

Второй тайм, в общем-то, складывался в таком же ключе, как и первый после гола. Бесплодные попытки венгров, солидный действия исландцев. Вроде казалось, что гости так и доведут дело до итоговой минимальной победы, но не тут-то было. Последняя пятиминутка основного времени показала, что значит главный закон футбола. Потрясающий момент имели исландцы, однако Гудмундссон не дотянулся до прострела, чтобы замкнуть его в пустые ворота. Зато венгры ответили классной атакой, где Него подхватил мяч перед чужими воротами, не растерялся и хладнокровно отправил его в цель (1:1).

А что дальше было! Венгры на эмоциях продолжили идти вперёд, и в добавленное время точный выстрел из-за пределов штрафной в правый нижний угол удался Собослаи, сместившему к центру с левой стороны (2:1). Вот это развязка, вот это сценарий! На последний угловой к воротам хозяев пошёл вратарь Халльдорссон, и мяч летал свечкой над гущей игроков, но не смогли исландцы ничего сделать. Венгрия вырывает сумасшедшую победу, делает суперкамбэк и заступает на подножку уходящего на Евро-2020 поезда. Вот это соперник у сборной России в группе Лиги наций. Это хорошо, что команда Черчесова не проиграла венграм в двух матчах, только вот не уступить бы мадьярам первое место в квартете.

Кирилл Иванцов