Северная Македония обыграла Грузию и впервые в своей истории вышла на Евро

Горан Пандев всё решил.

ГРУЗИЯ - СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0:1 (0:0)

Горан Пандев, 56 (0:1)

Пока сборная России тешила своё самолюбие и улучшала свою статистику выездом в Кишинёв, команды Грузии и Северной Македонии решали серьёзные дела. Вот никто до сих пор не понимал, какой же практический толк от Лиги наций. Ну заменили товарищеским матчи на лучше сконструированный турнир, схлестнули между собой топов. Интересно, хорошо, но где практическая польза? А вот она. Сегодня Грузия и Северная Македония разыгрывали путёвку на Евро. Надеюсь, 2021-го года.

В каком формате и в каких городах пройдёт чемпионат Европы, пока точно неизвестно, но матч Грузии и Северной Македонии обещал запредельную борьбу. Обе страны впервые получили шанс оказаться на турнире такого уровня. Последний матч он, кстати, тоже проводили между собой. В середине октября команды разошлись миром в Скопье. Открыл счёт Хвича, но компенсированное время Алиоски реализовал пенальти. А первая встреча в истории Грузии и Северной Македонии тоже состоялась в этом году (в сентябре) и тоже завершилась со счётом 1:1.

Как и ожидалось, важнейший матч между равными и довольно «средними» соперниками получился равным, напряженным и почти без опасных моментов. Македонцы заняли выжидательную позицию, Пандев играл на острие, а Несторовски, Ристовски и Алиоски добавляли скорости, но ничего не получалось у македонцев. Грузинская команда играла с позиции силы, однако без Хвичи креативить тяжело. Старался Торнике Окриашвили. Однажды экс-игрок «Краснодара» подкараулил ошибку Велковски, обокрал Дарио и мощно пробил метров с 20 – над перекладиной.

Далее Торнике Окриашвили создал неплохо момент для Казаишвили. Валерий принял фланговый кросс в центре штрафной площади, но до удара дело не дошло. Замешкался, стал подбирать ногу и был накрыт Висаром Муслиу. За всю Северную Македонию робко ответил Горан Пандев. После навеса Алиоски форвард пробил головой в дальний угол, однако Георгий Лория свою команду выручил. Робкие выпады Северной Македонии завершились на исходе часа игры. Гости акцентированно стали атаковать и справедливо счёт открыли.

Элиф Элмас на левом краю поля мяч перехватил, подтащил сферу к штрафной площади, обыгрался с Нестеровски и вывел Горана Пандева на рандеву с голкипером. Самый известный македонец в мировом футболе свой шанс реализовал – 0:1. Через десять минут мог добивать хозяев Элиф Элмас, однако его кручённому удару с линии штрафной площади немного не хватило точности. Ещё одна массированная атака гостей завершилась перехватом Кверквелии. Защитник «Ротора» в штрафной площади опередил Несторовски.

Одного гола хватило представителям Северной Македонии для исторического события. Горан Пандев, как и подобает легенде, вывел свою страну на чемпионат Европы.