Раду Ребежа: «Ничья с Россией должна поднять моральный дух сборной Молдовы»

Бывший полузащитник «Москвы», «Химок» и сборной Молдовы Раду Ребежа в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итоги товарищеского матча Молдова – Россия (0:0).

- Во время игры подтвердился статус товарищеского матча. Сборная России проверяла свой ближайший резерв, а сборная Молдовы качественно оборонялась против гораздо более сильного соперника. Игра прошла без накала и практически без опасных моментов, сказались и пустые трибуны. Не было высокого ритма, сильного желания и большого старания со стороны футболистов. Для сборной Молдовы эта игра была важна в психологическом плане на фоне неудачных результатов последнего времени, и её моральный дух должен подняться после хорошего результата против сборной России.