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Раду Ребежа: «Ничья с Россией должна поднять моральный дух сборной Молдовы»

12 Ноября 2020, 22:25,


Бывший полузащитник «Москвы», «Химок» и сборной Молдовы Раду Ребежа в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал итоги товарищеского матча Молдова – Россия (0:0).

- Во время игры подтвердился статус товарищеского матча. Сборная России проверяла свой ближайший резерв, а сборная Молдовы качественно оборонялась против гораздо более сильного соперника. Игра прошла без накала и практически без опасных моментов, сказались и пустые трибуны.  Не было высокого ритма, сильного желания и большого старания со стороны футболистов. Для сборной Молдовы эта игра была важна в психологическом плане на фоне неудачных результатов последнего времени, и её моральный дух должен подняться после хорошего результата против сборной России.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Россия, Раду Ребежа, Молдова
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