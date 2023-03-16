Анри может возглавить женскую сборную Франции

Легендарный французский футболист Тьерри Анри, имеющий опыт работы на посту главного тренера «Монако», может продолжить карьеру в женской сборной Франции. Об этом сообщается на страницах Lequipe.

45-летний тренер входит в число кандидатов на замену Корин Диакр, которую отправили в отставку после конфликта с некоторыми игроками национальной команды.

Последним местом работы Тьерри Анри была сборная Бельгии. Французский специалист занимал должность ассистента Роберто Мартинеса до конца прошлого года.

Ранее Анри заявил, что готов возглавить национальную команду США.