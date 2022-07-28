Германия одолела Францию и вышла в финал женского чемпионата Европы

Сборная Германии смогла оформить выход в финал женского чемпионата Европы по футболу. Немки одолели в рамках полуфинального поединка французскую команду со счетом 2:1ю

Счет в поединке был открыт уже на 39-й минуте встречи после того, как Александра Попп на 39-й минуте встречи смогла прошить голкипера Франции. Впрочем, на 45-й минуте встречи Кадидьяту Дьяни сравняла счет, пробив точно с дальнего расстояния. Сфера влетела в ворота от Мерле Фромс, и в протоколе мяч был обозначен, как автогол.

Во второй половине встречи немки смогли выйти вперед. На 77-й минуте игры Попп оформила дубль. Этот мяч стал победным.

Ранее в рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы Германия уверенно обыграла Австрию со счетом 2:0. В другом полуфинальном поединке Англия смогла одолеть Швецию и также оформила выход в решающий поединок.

Финальная встреча состоится 31 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.