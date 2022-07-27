Англия вышла в финал женского чемпионата Европы, разгромив Швецию

Сборная Англии смогла уверенно разобраться со Швецией в рамках 1/2 финала женского чемпионата Европы, проходящего на территории сборной «трех львов». Встреча завершилось со счетом 4:0 в пользу фавориток.

На 34-й минуте игры счет открыла нападающая сборной Англии Бет Мид, которая смогла замкнуть передачу Люси Бронз. В начале второго тайма партнерши по команде поменялись, и уже Мид ассистировала, а Бронз забивала.

На 68-й минуте игры полузащитница сборной Англии Алессия Руссо смогла забить третий мяч в ворота шведского коллектива. Итоговый же счет на табло установила на 77-й минуте поединка английская нападающая Фрэн Кирби.

Таким образом, англичанки оказались в финале домашнего чемпионата Европы, где сыграют с победителем пары Германия – Франция.